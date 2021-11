Kasal na ba? Julia aminadong maligaya kay Coco

Sa wakas, pinaparamdam na talaga si Julia Montes na may ‘something’ sa kanila ni Coco Martin.

Kunsabagay, kahit hindi man sila magsalita, alam naman ng lahat na magdyowa sila, ha!

At heto nga, lantaran na rin si Julia sa pagsasabing si Coco ang source ng kaligayahan niya.

Sa tinagal-tagal nga kasi nang pambibitin ng dalawa sa katotohanan sa kanilang estado sa isa’t isa, na puro mga pahapyaw lang ang pinapakita nila, tulad ng birthday greeting post ni Julia kay Coco, at mga pagtulong niya sa promo ng mga proyekto ni Coco sa social media, ngayon nga ay makikita sa Instagram ni Julia na tila kinukumpirma na niya o inaamin na ni Julia ang pagmamahalan nila ni Coco.

Nagposte si Julia ng photo niya sa Instagram na may caption na…

“Today is a great day to smile and be happy!”

Sa second photo sa post niya ay makikita ang larawan ni Coco, na pagkaguwapo-guwapo talaga ng itsura.

Obvious namang si Coco ang pinatutungkulan ng caption ni Julia, noh!

Nakatulong talaga ang paglabas ni Julia sa “FPJ’s Ang Probinsyano” na pinagbibidahan ni Coco, para unti-unting iparamdam ng aktres sa mga netizen ang estado nila ng aktor bilang magkarelasyon.

Naku, baka secretly ay kasal na ang dalawa at ayaw lang nilang ipaalam, at magaling lang talaga silang magtago.

Anyways, suportado ng mga netizen ang post ni Julia. Pumalo na nga sa mahigit 2,200 ang mga comment.

Sey nga ni @micahyang19, “Low key relationship is the best always.”

Agree ba mga Maris? (Mare Push!)

Heart ginamit ganda sa negosyo

Nabulabog ang mga fan ni Heart Evangelista ngayong nagsimula na ngang umandar ang business venture ng aktres na beauty, personal care at cosmetics.

Available na at pwede na ngang umorder sa social media, partikular na sa Instagram ang mga product ni Heart, na may pangalang “Luxelle”.

Isang fan ni Heart sa Twitter na si @MissyHearty, ang nag-promote ng Luxelle sa kanyang tweet, na nire-post kasabay ng tweet rin ng Kapuso star.

Oh, di ba? Nagamit na ni Heart ang ganda at kasosyalan sa bagong negosyo.

Mas nauna pa ang beauty business ni Heart, sa unang plano nitong furniture business.

Heto na nga, baka maipamigay lang ni Heart ang mga produkto niya at pairalin ang kabutihan ng kanyang puso. Sa tweet ng isang netizen na pag-iipunan daw niya ang pagbili ng produkto, tugon ni Heart ay gagawa siya ng paraan para ma-afford nito ang kanilang produkto.

Suwerte si Heart ngayon dahil heto nga at namamayagpag ang kanyang ‘I Left My Heart in Sorsogon’ sa GMA, ha! Ang taas ng ratings niya!

Rayver naloka sa kapalmuks na fan

Nakakatawa ang eksena ni Rayver Cruz at ng isang fan. Nanghingi kasi ng pamasko ang fan kay Rayver.

Sey sa tweet ng isang fan, “Hard drive lang Lord ang gusto ko sa Pasko. Salamat.”

At tugon naman ni Rayver, “Noted.”

Ang sumunod na reply ng netizen, inisa-isa ang specs ng gusto niyang hard drive.

“Raid (G-Drive) to be exact 40TB and up or 16TB WD Black x 3 please thank you.”

Ngayon lang kami nakabasa na may isang fan na nanghingi sa celebrity at detalyado ang gusto niya.

Sa pagkakaalam ko, P2K to P5K ang hard drive, depende sa klase.

For sure, naloka rin si Rayver kaya ayun, di na ito nag-reply.

Dahil sa “noted”, nagsunuran na rin ang ilang mga netizen na humingi kay Rayver ng pamasko.