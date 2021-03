Kasal na ako – Piolo

Aliw ang vlog nina Vicki Belo at Hayden Kho tungkol sa buhay ni Piolo Pascual ngayon sa Batangas. Inabutan nga nila si Piolo na nagbubungkal ng lupa, nagtatanim.

Ibang-iba nga ang buhay ni Piolo ngayon na umaarte lang sa harap ng kamera, sumasayaw, kumakanta sa studio ng ABS-CBN.

Ngayon nga, mas madalas ay topless lang siya habang nagbubungkal ng lupa.

Itsura ng hardinero, magbubukid, magsasaka talaga ni Piolo ngayon. Magsasaka, hardinero, magbubukid na batak na batak ang katawan.

“Yung pinapangarap ko na bakasyon noon, nangyari lahat sa quarantine. Si PJ, siya ang busy ngayon, hindi si Piolo,” sabi ni Piolo.

At siyempre, dahil ang tingin nga ng mga bisita niya ay paraiso ang hardin, bakuran ni Piolo, ang sabi ni Hayden…

“Modern day Adam si Piolo, sculpted by God.”

Si Piolo nga raw ang itinalaga para alagaan ang garden. Pero, ang tanong, ‘Sino ang Eva ni Adan (Piolo)?’

“’Yan ang laging tinatanong, sinasabi, kung ano na lang ang kulang dito.

“I was married to my work,” sabi ni Piolo.

Yes, matagal na nga niyang sinasabi na ‘kasal’ na siya, pero hindi sa babae, kundi sa trabaho niya.

May kuwento naman si Hayden na top 3 na babae na puwedeng pagpilian ni Piolo. O tipong mga type niya na bet niyang mapangasawa.

“Puwede. Puwede. Puwede ‘yung dalawa!” reaksiyon ni Piolo.

“Pero, taken lahat, eh. ‘Yun ang problema. Hahahaha!” sabi ni Piolo.

Tanong naman ni Vicki, may mga babae ba noon na binalak pakasalan ni Piolo?

“Yeah, of course!” sagot ni Piolo.

So, sino ang mga TOTGA (The One That Got Away) ni Piolo?

“Marami!” sabi lang niya.

Anyway, inamin ni Piolo na kung manliligaw siya ngayon, old school pa rin ang bet niya, tipong traditional ligaw na aakyat sa bahay.

“Get to know the person first. Kilalanin ang parents. Sipsip nga ako sa parents, eh,” natatawang sabi na lang ni Piolo.

Well… (Dondon Sermino)