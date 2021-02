Kasal ‘di dapat maurong: Daniel humirit na ng 2 anak kay Kathryn

Sobrang special nga ang Feb. 14, 2021 (Valentine’s Day) para sa mga subscriber ni Kathryn Bernardo sa YouTube channel niyang Everyday Kath, dahil si Daniel Padilla nga ang special guest niya.

“Finally napagbigyan na tayo, please welcome, my boyfriend, my love, my everything, Mr. DJ Padilla!” bungad na chika ni Kathryn na kilig na kilig.

Anyway, bongga nga ang content na ‘Questions I’ve Never Asked My Boyfriend’, na pinaghandaan talaga ni Kathryn. Labinglimang tanong nga ang hinanda ni Kathryn na pinag-isipan daw niya ng ilang araw.

At dahil magna-9 na taon na silang magdyowa at mag-aanibersaryo sila sa Mayo, na-realized daw ni Kathryn na marami pa siyang tanong na hindi pa niya natatanong kay Daniel.

Sa unang tanong pa lang na ‘What is a perfect day for you?’

Sinagot nga ni Daniel na kapag marami siyang napasawa, perfect day na `yon sa kanya.

“Yung makita ko buong pamilya ko, makabisita ako dito (sayo), makapag-badminton tayo, nakapag-exercise tayo, kasi after noon, ang sarap ng feeling. Pag kasama pa pamilya mo, masaya `yon, perfect day ‘yon for me,” sabi ni Daniel.

Ramdam na ramdam naman daw ni Daniel na love na love siya kapag kinukumusta siya ng mga tao, mga kaibigan.

Aliw naman ang tanong kung pinagsisihan ba ni Daniel na nakilala niya si Kathryn noong bata pa sila.

“Hindi, ah! Bakit naman? Totoo `yon. I mean wala naman hinahanap na oras ang pagmamahal. I mean, kung para sa iyo, para sa iyo. Kahit maaga man, o late, eh nagkataon na tayo maagang nagkakilala. Walang problema, at least maagang naibigay sa akin. At saka, maaga mo rin akong na-guide, kahit minsan ang kulit mo na,” sabi ni Daniel.

Well, 16 nga si Kathryn at 17 si Daniel noong una silang nagkakilala. At follow up na tanong, hindi ba nagsisi ang binata na maaga siyang nagkaroon ng girlfriend, eh, ang dami nga raw nagkakagusto sa kanya noon.

“Wala naman akong na-miss, kasi bago pa naman nating tayo, nagawa ko na lahat. Lakwatserong bata naman ako. At saka, kahit noong tayong dalawa naman, nagawa ko pa rin naman mga gusto ko,” sabi ni Daniel.

Siyempre, napag-usapan din ang tungkol sa kasal. Tanong ni Kathryn, nao-offend daw ba si Daniel kapag tinatanong tungkol sa kasal nila, at sinasagot ni Kathryn na matagal pa, at hindi pa siya ready.

“Hindi naman. Ayoko rin naman madaliin.”

Nirerespeto nga raw ni Daniel ang desisyon ni Kathryn, na marami pa itong dapat gawin, kaya hindi pa desididong pakasal.

“Pero ang sa akin naman, wag lang tayong mali-late, `yun lang sa akin. ‘Yun ang sinabi ko sa iyo, na minsan, ang dami mong gustong gawin, tapos napag-iiwanan ka na. Tandaan mo `yan, minsan puro na lang tayo, gusto natin ito, gusto pa nating gawin ito, magigising ka na lang, naiwan na ako,” sabi ni Daniel.

Iginiit nga ni Daniel na may napag-usapan na sila ni Kathryn tungkol sa kasal, at hindi na sila dapat ma-late pa roon.

“Pag ready na tayo, pero may pinag-usapan na tayo na dapat, di ba? Hindi na tayo puwedeng ma-late pa doon. Mahirap pag pinagsisihan mo, tandaan mo, hindi na mababalik ang oras,” sabi pa ulit ni Daniel.

Kakilig naman ang tanong kung ilan ang anak na gusto ni Daniel, at pareho sila na dalawa ang gusto nila.

“At kahit ano pa ang pagkatao nila (ke babae o lalake), okey lang sa akin,” sambit pa ni Daniel na kahanga-hanga talaga.

DJ naiirita sa tigas ng ulo ni Kath

Tinanong din ni Kathryn kung kailan na-disappoint si Daniel sa kanya.

“Nadi-disappoint lang ako kapag may sasabihin ako sa iyo, at hindi mo sinusunod. Ang ending, ano nangyayari? (Tama ka). Oh, see?” sabi ni Daniel.

Samantala, kilig na kilig naman si Kathryn sa tanong na, “What do you value the most about the relationship?’

“May respeto,” simpleng sagot ni Daniel, na sinang-ayunan nga ni Kathryn.

Ayaw namang sagutin ni Daniel ang tanong na ‘What makes you mad?’ Pero, dahil pinilit siya nito, sumagot na rin.

“Pag matigas ulo mo, `yun lang naman `yon!”

Eh, sumundot pa si Kathryn na ano pa ang ikinagagalit niya? Na ayaw na talagang sagutin ni Daniel.

‘Wala’ naman ang sagot ni Daniel sa tanong kung ano ang gusto pa nitong baguhin kay Kathryn?

“Eh, kaya nga minahal kita, ganiyan ka!” saad ni Daniel na ikinakilig talaga ni Kathryn.

Ang ‘ngipin’ daw ni Kathryn ang bet na bet ni Daniel.

Kaaliw din ang sagot ni Daniel sa tanong sa ‘kung ano ang pinagseselosan’ nito.

“Pag nasa party tayo, tapos hindi mo ako binabalik-balikan. Hindi selos, pero naiirita ako. Siyempre gusto ko ng atensiyon, tapos hindi mo naibibigay.”

Pero katwiran naman ni Kathryn, pag nasa party raw sila, kasama ni Daniel ang tropa niya, at kasama naman niya ang mga kaibigan niya.

“Pero dapat kumustahin mo pa rin ako,” hirit ni Daniel.

Pero bawi ni Daniel, gustong-gusto niya si Kathryn kapag silang dalawa lang, dahil ‘Inaalagaan mo kasi ako.’