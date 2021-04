Karylle hindi lalayasan ‘Showtime’

Inamin ni Karylle sa birthday celebration niya sa “It’s Showtime” na ang madlang people at ang mga co-host niya sa noontime show ang nagpapalakas ng loob niya kahit na hindi buo ang loob niyang pumasok araw-araw sa trabaho dahil na rin sa takot sa pandemya.

Humirit kasi si Vice Ganda na sana raw ay makasama pa nila nang matagal si Karylle, na sumagot namang “habangbuhay” daw ang samahan nila.

“’Di ba may day, lalo na kapag Saturday, na hirap ka pumasok. Iniisip ko, get through the day. Iniisip ko rin kung ano ba ‘yung lakas ko, naiisip ko kayo. Kapag tumugtog na si M.O.D, automatic. ‘Yun din kasi ‘yung iniwan ng madlang people sa atin. Wala man sila ngayon, sila ‘yung lakas natin. Mahirap talaga pumasok kasi nakakatakot din. Hindi man lagi buo ang loob ko, lumalakas loob ko thanks to all of you,” emosyonal na saad ni Karylle.

“Ang sarap mapakinggan ‘yung habambuhay. Sana panindigan nating lahat,” sabi ni Vice.

Aminado rin kasi ang komedyanteng minsan daw ay napag-uusapan nila ng mga co-host niya kung iiwan ba sila ni Karylle.

“Kasi syempre nagkakalagasan, may umaalis ‘di ba? May pinipiling umalis, may pinipiling umiba ng ganap. Kaya naisip ko, will Karylle stay? Sana hindi tayo iwan ni Karylle at sana magkasama pa tayo. Gustong gusto ka pa namin makasama,” kwento ni Vice.

Hirit naman ni Vhong, “Walang iwanan K, ah.”

Tuloy tuloy nang napapanood ang live episodes ng “It’s Showtime” mula Lunes hanggang Sabado sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, iWantTFC, at TFC. (Dondon Sermino)