Kartel ng OPEC

Nakadepende ang ekonomiya natin sa langis. Ang pinagkukunan natin nito ay galing pa sa mga bansa­ sa Gitnang Silangan na mga miyembro ng isang ­kartel na Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Kapag nagtaas ng presyo sa kanilang produkto ang kartel ay lumalatay ito sa ekonomiya ng mga bansang umaasa­ sa langis nila. Katulad ng Pilipinas na kapag tumaas ang halaga ng langis sa pandaigdigang merkado ay dumadaing ang mga apektadong sektor.

Tinatawag nilang ‘domino effect’ ang resulta ng pagtaas sa presyo ng langis. Nararamdaman kasi ito sa iba pang sektor ng ekonomiya katulad halimbawa ng transportas­yon at mga bilihin. Gaya ng nangyayari ngayon dito sa atin na dumadaing na ang sektor ng transportasyon sa patuloy na oil price hike.

Katunayan, may nakaumang na naman na panibagong pagtaas sa presyo ang mga kompanya ng langis sa kanilang mga produkto sa susunod na linggo. Panibagong pasa­nin sa sektor ng transportasyon na umaaray na sa epekto nito sa kanila.

Kaya walang masama sa gustong mangyari ni Pangulong Rodrigo Duterte na maghanap tayo ng ibang mapagkukunan ng suplay ng langis sa labas ng OPEC sa mas murang halaga. Bakit hindi kung makatutulong ito para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike.

Bukod sa mga miyembro ng OPEC, mayroon pang ibang bansa na puwede tayong makakuha ng langis. Kabilang dito ang Russia, Estados Unidos, China, Mexico, Canada, Norway at Brazil. Huwag natin itali ang ekonomiya ng bansa sa iisang grupo lamang. May karapatan din naman tayo na mag­hanap ng ibang mapagkukunan ng mas murang suplay lalo pa kung ganitong patuloy ang pagsirit ng presyo ng langis.

Sa kabilang banda, kailangan na talaga natin maghanap ng iba pang alternatibong ‘source of energy’ para hindi laging nakadepende sa pag-aangkat ng langis ang ating ekonomiya.

May batas tayo ukol dito, ang Republic Act No. 9513 o Renewable Energy Act of 2008. Layon nito na magkaroon ng ‘energy self-reliance’ ang Pilipinas sa pamamagitan ng ‘sustainable energy development’ para mabawasan ang sobrang pagdedepende ng bansa sa pag-aangkat ng langis. Hindi pa masyadong napapatupad ang batas na ito.