Karnaper nguniso ng `Marites’ na kapitbahay

Tiklo ang isang wanted na karnaper makaraang inguso sa mga pulis ng tsismoso o nag-ala Marites nilang kapitbahay sa Caloocan City, kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang suspek na si Andiam M. Panganiban, 33, taga-Reparo Extension, Baesa ng nasabing lungsod.

Sa ulat, nakatanggap ng tip ang mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section (WSS) mula sa isang concerned citizen na mayroon daw itong kapit-bahay na pinaghahanap ng batas sa kasong karnaping.

Sinasabing nalaman ng caller na wanted si Pangilinan dahil madalas itong magkuwento sa mga kainuman sa iligal nitong gawain lalo na kapag nakakainom.

Dahil dito, nagsagawa ng beripikasyon ang WSS sa gallery book ng mga wanted person at dito nadiskubreng may pending case ang suspek na Anti-Carnapping Law of 2002 at may warrant of arrest sa sala ni Hon. Judge Ma. Rowena Vilago-Alejandrina, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 121.

Armado ng mandato de aresto, dakong alas 10:30 ng gabi, pinuntahan na ng mga pulis ang lugar ni Panganiban at inaresto na ito, na hindi naman nanlaban at sumama nang matiwasay sa mga otoridad. (Orly Barcala)