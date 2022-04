‘Karma’ ni Vilma binuhay

Bibigyang-pugay ng ABS-CBN Film Restoration ang mga natatanging kontribusyon sa pelikulang Pilipino ang Star for All Seasons na si Vilma Santos sa ikalawang edisyon ng “Sagip Pelikula Spotlight” ngayong Abril.

Ang pelikulang “Karma” ni Ate Vi ang naging tampok na pelikula sa premiere.

Palabas din ngayong Abril sa KTX.ph ang ilang mga restored na pelikula ni Ate Vi tulad ng “Haplos,” “Tag-ulan sa Tag-araw,” “Langis at Tubig,” at “In My Life” na may kasamang one-on-one interview sa nag-iisang Star for All Seasons kada pre-show ng bawat pelikula.

Ang “Sagip Pelikula Spotlight” ay nagpupugay sa mga indibidwal na may natatanging kontribusyon sa pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kani-kanilang restored classics online.

Sa ikalawang edisyon nito, bibigyang pansin ang naging karera ni Ate Vi sa larangan ng showbiz, na kilala sa kanyang mga pelikula tulad ng “Lipad, Darna, Lipad!,” “Sister Stella L.,” “T-Bird at Ako,” “Anak,” “Dekada ‘70,” at iba pa.

Sinimulan ang panibagong Spotlight series sa pagpapalabas ng digitally restored version ng kanyang 1981 hit na “Karma” sa direksyon ni Danny Zialcita.

Mapapanood na ngayon ang digitally restored version ng “Karma,” tampok ang exclusive interview kay Vilma Santos sa pre-show nito, sa KTX.ph. (Dondon Sermino)