Karma ni Derek inaabangan ni Andrea

Mukhang babasagin na rin ng Kapuso actress na si Andrea Torres ang kanyang matagal na pananahimik tungkol sa naging break-up nila ng actor na si Derek Ramsay.

Pero ang sigurado, with dignity pa rin, sey ng aming source. At hindi pa rin daw makikisali si Andrea sa paglalabas ng kung ano-ano sa publiko.

Kaya tuloy, ang recent IG post ni Andrea ay ipinagpapalagay ng ilang netizens na mukhang patama raw nito sa ex.

Ang post kasi ni Andrea, “Keep calm and let karma finish it.”

Nakagugulat din kasi si Derek na ngayon ay may bago ng karelasyon and in fact, ikakasal na nga kay Ellen Adarna, pero naungkat at nagsalita pa ito tungkol sa paghihiwalay nila. Naidawit pa ang mga magulang ni Andrea.

At naglahad talaga kung paano sila nag-break na ayon nga dito, siya ang nakipag-break at sa pamamagitan lang ng telepono. At kung sa anumang kadahilanan nito at nagsalita, obvious sa mga comments ng netizens na naging “in bad taste” lang ang dating at impression ng public.

Going back to Andrea, ang alam namin, talagang ayaw na nitong magsalita pa at matagal na rin kasi siyang naka-move-on. May nakakausap kaming mga kaibigan ng Kapuso actress at ang mga ito ang nagpapatunay na sobrang hanga sila kay Andrea at kung paano, mas okay at mas masaya raw ito ngayon.

Sigurado, bilang mga kaibigan, may may alam sila sa totoong nangyari para mas maging masaya sila sa nakikita kay Andrea ngayon.

Gerald mukhang tito ni Julia

Nabanggit ni Boy Abunda sa kanyang “The Boy Abunda Talk Channel” na nakausap niya si Julia Barretto at ilan sa mga napag-usapan nila ay ang ex-boyfriend nito na si Joshua Garcia at ang present na si Gerald Anderson.

Ang cute raw ng pag-uusap nila at sabi raw ni Julia tungkol sa kung ano sila ni Joshua ngayon, “Alam mo Tito Boy, yung pagkakaibigan namin ni Joshua ngayon is at its best. We’re very, very good friends.”

At sabi pa raw ni Julia, nakakatawa dahil siya na raw ngayon ang nagbibigay ng payo kay Joshua na ‘wag muna itong magge-girlfriend. Sinasabihan daw niya na mag-concentrate muna sa trabaho. Nakikita raw kasi ni Julia kung gaano ka-passionate ang ex-boyfriend sa trabaho nito.

With regards to Gerald naman, para kay Julia, ang best thing daw sa boyfriend at sa relasyon nila, “He guides her.”

At “we make each other happy.”

Marami lang ang nakapansin na halata na ang agwat ng edad ni Gerald kay Julia. Na mukha nga raw itong Tito ni Gerald.