Karla type agawan ng korona sina Regine, Sarah

Nangangarap ng isang malaking concert si Karla Estrada sa anniversary post niya sa kanyang Instagram. Sa caption ng larawan niya na kumakanta, sinabi ni Karla na 29 years na siya sa showbiz bilang singer at aktres.

Sixteen years old pa lang siya nang pasukin ang paga-artista at dito na hinubog ang kanyang kamalayan at experience sa buhay. Dito rin daw niya natutunan na pahalagahan ang pag-awit at pag-arte, na ­siyang nag-ahon sa kanya sa kahirapan.

Kumbaga, hinog na hinog na raw si Karla sa tagal na niya sa industry at sa mga na-achieve na rin niya sa propesyong ito, kaya ­naman ninanais ­niyang ­mag-concert ng malaki.

Asahang sa ika-30th year na ni Karla sa showbiz, isang ­malaking concert ang gagawin niya. At siguradong puputaktihin ito ng mga malalapit sa kanyang buhay na sina Kathryn Bernardo, ­Daniel Padilla, Vice Ganda, ­Jolina Magdangal, Melai ­Contiveros at iba pang mga kaibigan sa showbiz.

Naku, eh, sa husay kumanta ni Karla, ‘di kataka-­taka na mag-ambisyon ­siyang agawan ng korona sina Regine Velasquez at Sarah Geronimo, no!

Mikael super welcome sa Young fam

Official na ngang winelcome ni Lauren Young si Mikael Daez sa kanilang pamilya, ngayong kasal na ang kanyang Ate Megan Young sa aktor. Nag-post si Lauren ng wedding picture nina Megan at Mikael sa Ins­tagram niya kalakip ang caption na ­wini-welcome na nga niya ang ­brother-in-law.

“Bonez and Fofo ­forever! Welcome to the family, Mikael! I love you guys,” sabi ni Megan.

Nakasulat sa location ng post ni Lauren ang Subic Bay Freeport Zone kaya ipinalagay ng mga follower ni Lauren na sa Subic ikinasal ang kanyang kapatid.

Pero sa mga ­nakaraang posting ni Megan, nasa Coron, Palawan ito ­kasama ang kanyang buong pamilya at si Mikael nga.

Well, kahit saan pa ikasal ang dalawa ang ­importante sila pa rin ang nagkatuluyan matapos ang maraming taong pagiging magkasintahan.

Tom nakipaghalikan sa buhangin

Hindi lang mahusay na singer at aktor, kundi isa ring sand artist si Tom Rodriguez. Ipinamalas ni Tom ang kakayahan niyang gumawa ng isang ­imahe gamit ang buhangin.

Mapapanood sa Instagram ng aktor ang video na parang may hinahalikan ito at nang humarap sa kamera, tumambad ang isang debuho ng mukha at ulo ng isang tao mula sa binuong mga buhangin.

Sa ilang mga larawan makikita na pati ang ­dibdib at balikat ng imahe ay ginawa rin ni Tom. Kung titingnan nahahawig sa mukha ni Tom ang ­binuo niyang mukha at dibdib ng lalakeng nakahiga sa ­buhangin dahil sa bone structure nito.

Umani ng papuri ang aktor mula sa kanyang mga supporter. May mga nagsasabing nasorpresa sila sa isa pang kakayahan nito at may future ito sa ­pagi-sculpting o clay art.

Ejay Falcon patuloy sa pamimigay ng tulong sa Batangas

Isa na namang aktor ang nagkaroon ng saysay ang ­pagiging mi­litary reservist, at ­patuloy na pagbibigay ng mga ­relief goods sa mga ­evacuees ng pagputok ng Taal volcano.

Pinoste ni Ejay ­Falcon ang ilang larawan nang pamamahagi niya ng mga relief good sa mga ­biktima ng ­kalamidad. Base sa ­caption ng post ng ­Kapamilya star, ­isinama siya ng Air Force para ­tumulong sa relief ­operation sa Batangas.

“Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Philippine Air Force sa pagsama sa akin sa kanilang ope­rasyon para magbigay tulong at saya sa mga kababayan natin sa ­Batangas city. Sana kahit sa mun­ting pamamaraan ay napasaya po namin kayo @philippine_air_force,” sabi ni Ejay.