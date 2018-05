Karla nilayasan ni Daniel

Aminado si Karla Estrada na hindi pa siya ready na malayo ang anak na si Daniel Padilla sa kanya. Sa kanyang online talk show na Queen Mother: Reyna ng Tahanan, tinanong si Karla kung ano ba ang mga advantage at disadvantage ngayong bumukod na si Daniel sa kanya kahit nasa kata­bing bahay lang naman lumipat ang aktor.

Sinabi ni Karla, “Si Daniel at Carlitos nasa kabilang bahay na pero isang gate lang ang pagitan namin. Ang advantage noon ay hindi na pumupunta ‘yung kaibigan niyang akyat panaog. At tsaka practice na ng pagiging independent niya at para sa ating Queen Moms na matanggap na hindi natin sila forever makakasama.

“At a certain age, kailangan na natin sila pakawalan para hindi na rin ma­ging mahirap para sa atin pagdating ng panahon. Pero ako, hindi ko pa kaya na malayo siya.”

Sa katunayan, araw-araw pa niyang pinupuntahan at kinukulit si Daniel sa bahay nito.

“Nila-lock pa nga nila ‘yung pintuan, sabi kasi nila bigla-bigla lang akong pumapasok. Magdra-drama na lang ako,” dagdag niya.

Umamin nga si Karla na ayaw pa rin niyang makasal si Daniel. Kung maaari nga raw ay kapag 35 years old na raw ito lumagay sa tahimik.

Sa kabila nito, suportado niya si Daniel sa lahat ng bagay. Ayon sa kanya, marami pang pangarap ang anak.

“Si Daniel marami pa siyang gustong gawin sa industriya, sa larangan ng pag-arte, at sa musika. Napakarami niyang plano so hihintayin ko na lang na mangyari iyon lahat habang ako ay nasa likod niya at sumusuporta sa kanya,” pagbabahagi ng Queen Mother.

Abangan ang susunod pang mga episode ng Queen Mother: Reyna ng Tahanan sa YouTube channel mismo ni Karla Estrada.