Karla napatili: Kathryn, Daniel kakilig ang lampungan

Sanay na sanay na si Karla Estrada sa mga kilig moment ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ng real-life girlfriend nitong si Kathryn Bernardo.

Pero, napasigaw pa rin siya sa excitement sa isang clip mula sa latest serye ng dalawa ang ‘2 Good 2 Be True’. Kinaloka ni Karla ang eksena ng KathNiel kung saan aksidenteng nagdikit ang mga katawan ng dalawa, at sa pagtama ng bibig ni Kathryn sa pisngi ni Daniel, na humagod talaga ang mga labi ng aktres sa balat ng aktor.

Pinoste ito ni Karla sa Instagram, na ang subtitle ay, “Ay halaaaaaa!!!”

Hindi pa nagkasya si Karla sa subtitle ng video, naglagay pa ito ng caption na, “Ay halaaaaaaa anak!!!”

Malinaw ang malakas na kilig ni Karla, na tila nakiliti ang imahinasyon sa sensual scene ng dalawa.

Pinokus ng malapitan sa kamera ang mga labi ni Kathryn sa pagkakadausdos nito sa pisngi ni Daniel. Pati ang gulat na reaksyon ni Kathryn sa nangyari, at pati na ang naging reaksyon din ni Daniel dito.

Anyway, sumabay rin ang mga netizen sa reaksyon ni Karla sa napanood nilang eksens.

Jane walang elya factor

Pinanindigan ni Sawsawera Queen ang nauna niyang opinyon kay Jane de Leon na wala itong “oozing appeal”. Sa paglabas ng official poster ni Jane na naka-Darna, muling nagbigay ng opinyon si RR Enriquez sa Instagram, at inulit na wala siyang nakikitang sex appeal sa aktres.

Pero pinuri niya ang ABS-CBN. Na sabi nga niya, naiintindihan niya kung bakit si Jane ang napiling Darna dahil hindi nito kailangang magpa-‘elya’ ng mga lalake.

Ang pagkakaroon ng inosenteng ganda ni Jane ang bentahe raw nito.

Kakaiba si Jane kina Angel Locsin at Marian Rivera, na pinagnasaan ng mga kalalakihan sa kanilang sex appeal.

Sey pa ni RR, sa itsura, sex appeal nina Angel, Marian, umuubos daw ng tissue ang mga lalakeng nagpapantasya sa dalawa.

“One thing I noticed also pina-package siya as Darna pero hindi pang- FHM or Maxim or Playboy where people can fantasize you. Pansinin niyo Metro mag siya lumabas because her beauty is not for any sexy magazine. Pang-high class packaging!” sabi ni RR.

Dingdong kumain ng bulate

Sinong may sabing hindi kumakain ng insekto ang isang Dingdong Dantes? Ayun nga at pinangalandakan ng Kapuso actor ang isa sa pinulutan nila sa nakaraang birthday ng kanyang kaibigan na kasama sa negosyo.

Sa Instagram ay makikita ang larawan ng iba’t ibang imported Tequila.

Nakalatag din ang limang pirasong worms/wood worms na aniya ay kasama sa kanilang pulutan.

“We’ve had a bunch of crispy worms for pulutan and “some” tequila. Thank you to our gracious host, @jetsurfph! Awesome times indeed with @euromonkeys and our friends. Happy birthday, @emilb73! Thanks for the solid Jap food!” sabi ni Dingdong.

Iba-iba ang naging reaksyon ng mga netizen. May napa-‘yikes’ o nandiri, at may nagtanong naman kung “masarap po ba?”

Sinasabi naman ng iba na ang worm daw ay nagpapataas ng libido ng tao. Ginagamit din itong pampatapang, pampasarap sa mga inumin, gaya nga ng tequila.