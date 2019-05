Karla nairita sa palpak na vote counting machine

Voted! Ganyan ang mababasa mo kahapon sa Instagram ng mga artista na ginawa ang kanilang karapatan bilang Pilipino.

Hindi nga nagdalawang-isip ang mga sikat na artista na sumugod sa mga presinto para bumoto, iboto ang kanilang mga manok sa Senado, mayor, vice mayor, kongresista, konsehal, party-list, at iba pa.

Siyempre, kanya-kanyang karanasan ang mga artista. Ang iba ay masuwerte na agad-agad ay nakaboto nang maaga, at may iba naman na batbat ng problema.

Tulad ni Karla Estrada, nanay ni Daniel Padilla, na sobrang naging abala nitong kampanya, dahil sa kanyang ex-boyfriend na si Rommel Padilla.

“Waiting sa pila para bumoto! Sira ang machine ng precinct namin kaya tulala lang kami dito sa pila! Pati pagboto sakripisyo! Kaya kayong mga mahahalal galingan n’yo talaga!!!

“Nakuuu!!!! Bangon mga kababayan at bumoto para may karapatan kang punahin ang mga maluloklok na hindi mag tratrabaho! #exerciseyourright,” sabi ni Karla.

Aiko puno ng kalbaryo sa eleksyon

Sobrang naging aktibo rin si Aiko Melendez nitong kampanya dahil na rin sa boyfriend niyang si Jay Khonghun. Ma-tindi nga ang laban ni Aiko dahil pati siya ay nadamay sa tapunan ng putik, basura, kaya umabot sa demandahan ang lahat.

At kahapon nga ay hindi pa rin natapos ang kanyang kalbaryo sa botohan.

“Done Voting!!! It’s great to be back In Quezon City. Now time to support my baby @jaykhonghun. Zambales here I come. My 2nd home. Swipe left for more pics,” unang chika ni Aiko.

Eh, may mga nag-comment na kesyo bakit kailangang i-post pa ang pagboto niya, na ang daliri niya ay may ink na? At obyus na ang komentong ‘yon ay pambuwisit lang kay Aiko.

“Yung mga hindi naman bumoto, wala kayong karapatan mamintas kung sino ang mananalo ah, kasi kinatamaran niyo iboto kung sino ang sa tingin niyo ang nararapat magsilbi sa bayan nating mahal,” kasunod na mensahe ni Aiko.

At ang ikatlong mensahe, tungkol pa rin sa problema.

“Yung thumb printing sa botohan hindi nagwo-work. Weird, me ibig sabihin ba yun? So bumili sila ng hindi tine-testing yung machine? Should I be worried??? Your thoughts pls…” saad ni Aiko.

Marami naman ang nag-react sa mensahe niya na sinita rin ang kapalpa-kan ng mga namamahala.

Well…

Angel nag-ala-Darna sa presinto

Siyempre, kung may problema, marami ring positibong eksena sa eleksyon. At isa nga sa bonggang inaasa-han madalas ay ang pagboto, at pag-post ng mga artista ng kanilang mga daliri, na yes, nakaboto na sila.

“Your country’s future is in your finger tips. Vote for a better tomorrow,” ang sabi ni Angel Locsin sa photo na pinost niya na may tinta na ang kanyang daliri.

Marami nga ang nainggit sa mga botante na nakatabi ni Angel sa botohan. Imagine, nakasama mong bumoto si Darna.

Ang bilis nga raw bumoto ni Angel, na para nga raw itong si Darna, na maagap sa pagdating sa presinto, at handang-handa sa mga iboboto niya. Meaning, nakatatak na sa utak ni Angel ang mga iboboto niya, kaya saglit lang siya halos sa presinto, na siya namang dapat, ‘di ba?

Mariel nakipag-unahan sa pila, pagboto

Super exci-ted naman ang buntis na si Mariel Rodriguez-Padilla sa pagboto, dahil madaling-araw pa lang ay gising na siya, ha!

“I woke up at 5:30am because I wanted to be at the voting hall by 6am. I said ‘gusto ko ako yung unang bibigyan ng balota’ hahaha please exer-cise your RIGHT to vote and vote wisely!!!” nakakatuwang caption ni Mariel sa photo nila ni Robin Padilla na nasa presinto sila.

Imagine, para sa isang sikat na katulad ni Mariel, na makipag-unahan sa pagboto, pagpunta sa presinto, bongga ito, ha!