Karla may bet sampalin kina Jolina, Melai

Yes, may bet ngang sampalin si Karla Estrada kina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros. At heto ang kuwento…

Sa virtual presscon ng pelikulang ‘Momshies! Ang Soul Mo’y Akin!’ ay tinanong ko nga sila kung nagkatampuhan na ba sila, nagkagalit, at paano nila inayos, o nalampasan ang ganun?

“Ako ang eldest sa amin, hindi ako basa basta nagtatampo, kasi parang mas naiintindihan ko ang baat isa. May kanya-kanya kaming moments, may mga araw na hindi maganda ang gising namin, pero it’s a matter of repset. Na kung hindi mo kailangan pasukin, hywag mo na pakialaman.

“Kasi ang tingin nga nila sa akin ay ate, pero alam nila na ako ang pinaka-baby girl sa kanila.

“Iba ibang tao naman kami at may mga adjusment talaga, pero super normal lang talaga lahat `yon. Hindi nga tampuhan `yon, siguro misscomunnication lang. Hindi na umaabot sa away, kasi parang pambata na masyado `yon,” sabi ni Karla.

“Kami hindi talaga perfect, kasi hindi naman namin matatawag na friendship ito kung wala kaming tampuhan. Pero mas nananaig sa amin ang respeto, at undersantind,g at mas pipiliin namin ang friendship kesa sa away na `yon.

“At thank You Lord dahil mature na kami bago kami naging magkakaibigan, kasi mas alam na namin mag-adjust sa isa’t isa,” sabi ni Melai.

“For the record wala talaga kaming tampuhan. Siguro kung meron man, parang tampuhan lang na gusto mo pang kilalaniin ang tao. At hidni umaabot ng isang araw `yon, nagkakaroon ng diskusyon, pero maayos din agad `yon,” sabi ni Jolina.

“Pero minsan gusto ko rin talagang manabunot, eh! Hahahaha!” natatawang hirit nman ni Karla.

“Loko lang! Hahaha!” dugtong na chika pa ni Karla.

Well, obyus naman na si Melai ang binibiro ni Karla, na madalas nga ay kaasaran niya sa ‘Magandang Buhay’, di ba?

At yes, malabo nga silang mag-away-away lalo na at sanay na sanay na sila sa biruan. Si Melai nga ay tinatawag na ‘chubby’ si Karla at ‘chaka’ naman ang tawag ni Karla kay Melai.

Anyway, limang taon na nga ring naghahasik ng kasiyahan, katatawanan at inspirasyon tuwing umaga sa ‘Magandang Buhay’ sina Jolina, Melai, Karla Estrada.

Pero, ano kaya ang mangyayari kung sa pelikula ay magkapalit-palit ang mga pagkatao o kaluluwa nila?

Paano nga kaya malalagpasan ng tatlo ang momshierrific na pagkakataong ito?

Ang ‘Momshies! Ang Soul Mo’y Akin’ ay prodyus ng Star Cinema at Keep Filming, at sa direksiyon ni Easy Ferrer.

Mapapanood ito simula Mayo 28, 2021 sa KTX.ph at iWant TFC sa halagang Php249.00; sa SKY pay-per-view at Cignal pay-per-view sa halagang Php250.00, at maging sa TFC IPTV (para sa mga nasa ibang bansa) sa halagang US$4.99. Hatid ito sa atin ng Cinexpress.