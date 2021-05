Karla Manuel magbabalik

MAY bagong liga ng basketball sa Pilipinas, ito ang unang professional na liga na pambabae, ang WNBL.

Isa sa inaabangan na player dito ang 5″9 na si Karla Manuel na dating naglaro sa UST sa UAAP ng tatlong taon, dapat ay apat na taon, kaso na-ACL injury siya bago ang Season 81 (2018).

So nag-recover and pahinga siya.

Last season niya nung 2019, Season 82.

Kakabalik lang niya noon galing injury kaya nagpasya siya na huling laro na niya ito dahil almost anim na taon na siya nag-aral going seven, college – graduate school (2013-2020).

Maglalaro siya ngayon sa Taguig City Lady Generals at napapasalamat siya sa suporta ng kanyang mga magulang na sina Erce at Ma. Riva Borromeo at ang kanyang tito na dati kong teamate sa UAAP senior season 1992 at 1993 sa UE Red Warriors na si Rodel Manuel.

Binabati ko ng maligayang kaarawan sina 3-on-3 Elite Grasroot Level Philippines President Gus Fortuna at Ice Umali.

