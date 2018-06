Karla binaboy dahil kay Kris

Wala naman kaming makitang pangit sa ginawa ni Karla Estrada na i-post nito ang mga larawan ng mga anak ni Pareng Mayor Bistek (HB) sa naging bakasyon nila kamakailan.

In fact, kay Kris nga namin unang narinig ‘yung bakasyon na ‘yun during her interview with Nay Cristy Fermin nung pinag-uusapan nila si Mayor HB.

Muli lang itong naungkat at na-hype nang paulit-ulit na ikuwento ni Kris during the I Love You, Hater presscon ang isyu nila ni HB.

At ngayong tila may nais na iparating na mensahe si Karla thru such photos, na-bash na ito nang sobra at pinersonal pa ng ilan. Kung ano-ano na nga ang tinawag sa kanya, nandiyan ang taba, o baboy.

Sa aming mga nakakaalam, hindi pa kilala sa showbiz si Daniel Padilla, eh sobrang kapatid na ito kung ituring pati ang ibang anak ni Karla ng mga anak ni Mareng Tatess Gana kay Mayor HB.

And best of friends din kung magturingan sina Karla at Mareng Tatess, kaya ano ang isyu kung mag-post man ng vacay fotos ng bakasyon ng mga bata kasama ang ama nila?

Paglapastangan na bang maituturing sa emosyon ni Kris ang mga ito dahil may pinagdadaanan siya kay HB na sa mismong mga bibig niya nanggaling na paulit-ulit din naman siyang dine-deny?

Baka naman nagre-remind lang ang mga post ni Karla sa sambayanang patuloy na ‘naaaliw at inaaliw’ ni Kris ng mga kuwentong love, love love niya. (Ambet Nabus)