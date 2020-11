Karizma, Abetski bet ng karerista

SIYAM na karera ang inihain ngayong araw ng Sabado sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Banatan agad ang 14 na batang kabayo sa Three-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa unang karera.

Napipisil ng ibang karerista sina Karizma at Abetski sa event na may distansyang 1,400 metro.

“Mga batang kabayo puwedeng mabago ang mga galaw lalo na ngayon paiba-iba ng panahon pero tingin ko lamang sa laban sina Karizma at Abetski,” saad ni Patrick Villahermosa, veteran karerista.

Ang ibang kalahok sa event na may added prize na P10,000 sa unang kabayong tatawid sa meta ay sina Princess Mavie, Kingwash Rebuilt, San Diego Jet, Yani’s Pick, Varembe, Dream Dancer, Off Shoulder, Just And Fierce, Nicole’s Best, Cherubim, Gethsemanesmiracle at Blue Mystic. (Elech Dawa)