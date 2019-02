Kargada ni Bayani sinukat ni Gelli

Dahil sanay kaming nakikita sina Bayani Agbayani at Gelli de Be­len, buong akala talaga namin ay maraming beses na silang nagkasama sa pelikula. ‘Yun pala, minsan lang daw silang nagkasama, sa isang sitcom noon sa TV5, nagkataong magkaibigan daw sila at may mga common friends.

Hangang-hanga si Bayani kay Gelli na leading lady niya ngayon sa Horse Shoe movie na “Pansamantagal” na dinirek ni Joven Tan at ipalalabas na sa March 20. Sabi nga ni Bayani, hindi nagbabago ang ganda at napakabait ni Gelli.

“Wala akong alam na nakaaway niya ha, mabait talaga at saka, napakagaling na aktres. Alam ko rin na magaling siyang magpatawa kahit dati pa. Isa siya sa nagugustuhan kong mukha even before at sinasabi ko ‘yun sa kanya.”

At para kay Bayani, first daring role niya raw itong “Pansamantagal” dahil sa mga linyang binibitawan nila ni Gelli. Nandiyang diretsahan siyang tinanong kung “malaki” ba ang kargada niya.

“Fifty na naman ako, it’s about time na gumawa na ko ng mga daring roles,” buong ningning na sabi ni Bayani.

“Hindi man physically, kahit na verbally. Sabi ko, kaya ko naman itong bitawan na hindi offensive.”

At nagulat nga si Bayani dahil sa trailer pa lang ng movie, positibo na nga naman itong tinanggap. Nagulat pa sila dahil sa mahigit 6 million views na nito sa Facebook simula nang aksidenteng ma-upload daw ni Wacky Kiray ang trailer.