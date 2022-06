Karerista kumubra ng P2.1M sa WTA

DAHIL sa paglilibang sa pagtaya sa karera, naging milyonaryo ang kareristang taga-Tondo.

Sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite ang venue ng karera nitong Huwebes nang manalo ang karerista sa winner take all (WTA) event.

Maliit lang ang kapital ng karerista, namuhunan lang ito ng P288 pero nakuha nito ang lahat ng kombinasyon at nasolo ang P2,123.280.60 dibidendo sa WTA kaya instant milyonaryo ang mapalad na mananaya.

Nakuha ng karerista ang nanalong sina Work From Home, Chloespirit, Big Bertha, Double Rock, O Sole Mio, Beli Bell at Markees Angel mula race 1 hanggang race 7 ayon sa pagkakasunod.

Nagpalaki ng dibidendo ng WTA nang manalo ang dehadong kabayong si O Sole Mio na sinakyan ni jockey John Alvin Guce.

Ayon kay Philippine Racing Commission (Philracom) chairman Reli De Leon, napatunayan na hindi kailangan na mamuhunan ng malaking taya para manalo at maging milyonaryo, kailangan lamang aniya na pag-aralan ang performances ng mga kabayong tatakbo.

“This goes to show that one does not have to place a big investment to win millions in horse racing. I am just happy for all those big winners! May we have more bettors who win millions out of a small capital,” saad ni Leon. (Elech Dawa)