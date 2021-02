KARERA TIPS NI JP GONZALES Santa Ana Park/Naic, Cavite Pebrero 14, 2021/Linggo

R01 – 10 My Loving Wife, 3 Juliana’s Gold, 4 Feathers, 9 Red Hawk

R02 – 5 Happy Man, 7 Ahala, 4 Perfect Match, 1 Primadona

R03 – Entry No. 6, 10 Spy Glass, 9 Konzeelanz, 5 Kailuphia

R04 – 1 Coastal Road, 5 Crown In My Head, 6 Kiwirose, 11 Song For Tata

R05 – 9 Batang Bangkal, 2 Excellence, 1 Batang Madrid, 7 Tenten Forty

R06 – 6 Yabba Dabba Doo, Entry No. 4, 3 Windy Star, 7 Princess Xia

R07 – Entry No. 9, 7 Money In My Pocket, 8 Arrows Up, 3 Capain Sully

R08 – 6 Bowties And Charm, 3 Stay Ready, 4 Filipino Emperor, 1 Dominatore

R09 – 4 Dedicated Survivor, 7 Whateverwillbewillbe, 1 Batang Cabrera, 5 Prediction

Solo Pick: My Loving Wife, Happy Man, Coastal Road, Batang Bangkal, Dedicated Survivor

Longshot: Yabba Dabba Doo

