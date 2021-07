Karera Tips ni JP Gonzales

San Lazaro Leisure Park Carmona Cavite

July 30 2021 Friday

R01 – 1 Pride Of Laguna, 3 Sky Dancer, 5 Storm Bell, 4 Biglang Buhos

R02 – 11 Case Bell, 7 Anika’s Will, 6 Heritage, 12 Seven Of Diamonds

R03 – 8 Performance Gear, 3 Rancheros, Entry No. 1, 4 Commodora

R04 – 10 Smart Julliane, 1 Indelible Quaker, 12 Del Monte, 3 Ashea’s Will

R05 – Entry No. 5, 1 Messi, 2 Reliable Den, 7 Chef Kat

R06 – 9 Beyond D’Sea, 3 Action Rules, 2 Deeper, 12 Kingfox

R07 – 7 Mighty Pride 2 Rockaway, 5 Run And Gun, 4 Trust Worthy

R08 – 9 Avalicious, 11 Princess Isabelle, 1 Tell You, 7 My Dear Magnolia

Solo Pick: Pride Of Laguna, Performance Gear, Smart Julliane, Beyond D’Sea

Longshot: Mighty Pride