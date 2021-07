Karera Tips ni JP Gonzales

San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite

Hulyo 25, 2021/Linggo

R01 – 4 Coup D’etat, 7 Lady Orphan, 12 Princess Via, 11 Harvest

R02 – 2 Moderne Cong, 7 Awesome Julliane, 1 Performance Gear, 8 Rancheros

R03 – 13 Isla Puting Bato, 2 Roll Da Dice, 7 Kiss Muna, 11 Sound Barrier

R04 – 10 Magnolia Yana, 2 Trust Worthy, 4 Don Albertini, 11 Chef Kat

R05 – 6 Shanghai Silk, Entry No. 3, 7 Moment Of Truth, 4 O Sole Mio

R06 – 12 Surplus Girl, 2 Dream Of Mind, 6 Kingwash Rebuilt, 5 Shining Star

R07 – 10 Nuclear Bomb, 11 Kevlar, 9 War Cannon, 7 Enzo

R08 – 1 Smart Julliane, 10 Glass Designer, 2 Ashea’s Will, 6 Honey Ryder

R09 – 3 Seven Of Diamonds, 2 Kenkenrarabel, 5 Sky Plus, 8 Purpose Driven

R10 – 10 Don’t Say Bad Words, 6 Innocare, 5 Kicker, 12 Easy Touchdown

R11 – 11 Yani’s Pick, 1 Beli Bell, 9 Street Smart, 8 Reliable Den

R12 – 4 Beyond D’Sea, 9 Action Rules, 7 Titanium, 10 Right Time

R13 – 1 No Regret, 11 Hiroshima, 12 Diwalwal, 10 Sweet Spot

R14 – Entry No. 5, 10 Zenaida, 9 Sizzling Hot, 7 Super Shelltex

R15 – 2 Manila Boy, 12 Tubbataha Reefs, 3 Can You Giub, 7 Go Ahead

R16 – 9 Royal Signal, 11 Big Bertha, 2 Pulang Lupa, Entry No. 3

Solo Pick: Coup D’etat, Moderne Cong Isla Puting Bato, Magnolia Yana, Nuclear Bomb, Yani’s Pick

Longshot: Shanghai Silk, Beyond D’Sea, Manila Boy