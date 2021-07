Karera Tips ni JP Gonzales

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

Hulyo 18, 2021/Linggo

R01 – 1 Sta Monina One, 2 Sir Jason, 7 Sweet Luck, 5 True Religion

R02 – 5 Eye Opener, 4 Tons Of Gold, 6 Majestic Star, 1 Walang Kadudaduda

R03 – 4 Oh Lala, 6 Yes I Will, 5 Prince Jolo, 9 Jersey Savings

R04 – 5 Ava’s Tale, 2 Caloocan Girl, 9 Claudia’s Pride, 10 Siquijor

R05 – 2 Macarthur Park, 7 Medaglia D’Amor, 4 Born In April, 6 Barrio San Jose

R06 – 10 A.P Factor, 3 Sheik Chariot, 1 Calle Loreto, 12 Noh Sen Young Yana

R07 – Entry No. 2, 1 Phenom, 7 Asiong, 3 Courageous

R08 – 5 Tempered Beauty, 11 Lucky Julliane, 6 Classy Babe, 1 Electrify

R09 – 12 Avenue Shopper, 1 Golden Hook, 5 Alim’s Joy, 6 Luyang Cave

R10 – 9 Joyous Solution, 3 Star Is Born, 8 Westeros, 4 Gintong Tubig

R11 – 4 Mighty Maton, Entry No. 5, 10 I Love Rosario, 7 Ace Up

R12 – 11 Blown Away, 1 Humidor, 4 Sierra Madre, 8 Classic Star

R13 – 6 Chesapeake Bay, 8 Manila Boy, 4 Lucky Saver, 7 Cool Mom

R14 – 4 Hantik, 1 Masada, 5 Lady Margaux, 6 Panday Pira

R15 – Entry No. 4, 2 Antique Collector, 1 Batang Malvar, 7 Glorious Big Thing

R16 – 4 Top Attraction, 7 My Way, 2 Makarit, 8 House Of Gold

Solo Pick: Sta Monina One, Ava’s Tale, Chesapeake Bay, Hantik, Top Attraction

Longshot: Joyous Solution, Mighty Maton