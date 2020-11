Karera tips ni Jp Gonzales

Metro Manila Turf Club – Tanauan City Batangas November 08 2020.

R01 –12 Patong Patong, 2 Security Supreme, 3 Blazing Bullet, 1 Barrio San Jose

R02 – 1 Wonderland, 3 Goldsmith, 4 Toy For The Bigboy, 6 Stella Malone

R03 – 11 Six One Six, 1 Oh Lala, 2 Mount Dulang Dulang, 67 Happy Julliane

R04 – Entry No. 4, 3 Charm Bell, 10 Meteora, 2 Fllatering You

R05 – 5 Ambet Ko To, 4 Candid Moment, 14 Du Pont Circle, 10 Tubbataha Reefs

R06 – 3 Work Bell, 5 Nuclear Bomb, 7 My Sweet Lord, 4 Tiger Boy

R07 – 3 Wish Afan A Star, 4 Palibhasa Lalake, 1 In The Zone

R08 – 2 Cinco Del Drinco, 8 My Dad Bogart, 1 Gintong Tubig, 4 Don Albertini

R09 – 2 Huckleberry, 4 Will To Win, 3 Gomper Girl

R10 – 3 Top Grosser, Entry No. 5, 2 Doctor Amoret, 1 Magnificent Lady

R11 – 10 Ginuhit Ng Tadhana, 6 Born In April, 1 Raxa Bago, 3 Marinx

R12 – 6 Certain To Win, 1 Helushka, 3 Kaka And Bachi, 2 Mini Model

R13 – 3 Sky Plus, 9 Riches Lumbangan, 8 Crystal Creek, 7 Prince Jolo

Solo Picks: Patong Patong, Six One Six, Work Bell, Top Grosser, Ginuhit Ng Tadhana, Sky Plus, Wish Afan A Star

Longshots: Huckleberry