Karera Tips Ni JP Gonzales

Setybre 2, 2022 – Biyernes / San Lazaro Leisure Park – Carmona Cavite

R01 – 1 Tears Of Joy, Entry No. 8, Entry No. 2, 5 Frankly Perfect

R02 – 2 Grand Majesty, 2 Vavavoom, 7 Success Of Time, 8 Etnad

R03 – 1 Noir, 8 Lucky Julliane, Entry No. 10, 5 Gee’s Favorite

R04 – 3 Bucasgrande Island, 4 Del Monte, 5 Elite Dominator, 7 Barayong

R05 – 8 Arrogante, 7 Princess Mavee, 10 Sound Barrier, Entry No. 9

R06 – 4 Nuclear Bomb, 2 Gusto Mucho, 3 Palibhasa Lalake

R07 – 3 You Never Know, 9 Aphrodite, 5 Miss Aruba, 8 Solution

Solo Pick: Grand Majesty, Noir, Arrogante, Nuclear Bom, You Never Know

Longshot: Tears Of Joy