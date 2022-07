Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 12, 2022 – Martes

San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite

R01 – 5 Iikot Lang, 9 Hook The Hustler, 10 Super Master, 4 Bisyo Mag Serbisyo

R02 – 8 She Is Sizzling, 6 Chef Kat, 2 Gentle Giant, Entry No. 3

R03 – 5 Platinum Bell, 7 Mabuhay, Entry No. 6, 8 Ecotourism

R04 – 6 El Mundo, Entry No. 7, Entry No. 5, 11 Innocare

R05 – 5 All To Easy, 1 Tocque Bell, 4 Big Bertha, 7 Under Pressure

R06 – 2 Time For Glory, 1 Gusto Mucho, 6 The Accountant, 9 Magnificent Lady

R07 – 3 Mythic Layla, 2 You Never Know, 10 Karizma, 14 Sweet City

Solo Pick: Time For Glory

Longshot: She Is Sizzling