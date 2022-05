Karera Tips Ni JP Gonzales

May 11, 2022 Miyerkoles, San Lazaro Leisure Park Carmona Cavite

R01 – 4 Go Gee Go, 3 Play It Safe, 10 Princess Mamba, 8 Kapangyarihan

R02 – 2 Can You Giub, Entry No. 6, 4 Sagitsit, 10 Spoiled Brat

R03 – 8 Platinum Bell, 2 Starsonfortyfive, 1 Nards Bentetres, 3 Peace Of Cake

R04 – Entry No. 6, 9 Step Bell, 8 Crhistiano, 4 I Love Matty

R05 – 6 Box Office, 4 Tifosi, 5 Bucasgrande Island

R06 – Entry No. 1, Entry No. 2, 9 Pharaoh’s Queen, 10 El Mundo

R07 – 2 Gee’s Brulay, 13 Double Rock, 5 Noir, 4 Surplus Boy

Solo Pick: Gee’s Brulay

Longshot: Box Office