Karera Tips ni Jp Gonzales

Metro Manila Turf Club/ Tanauan City, Batangas

Pebrero 24, 2021/Miyerkoles

R01 – 4 Miss American Pie, Entry No. 5, 2 Narrative, 14 Yani’s Pick

R02 – 4 Batang Heroes, 2 Bullish Dessire, Entry No. 7, 1 Wakanda

R03 – 8 Raxa Bago, 2 To It’s Si Bing, 7 Rain Rain Go Away, 4 Gil’s Magic

R04 – 4 Will To Win, 6 Bishop Blue, 1 Beli Bell, 5 No Regret

R05 – 4 Mexico, 7 Top Gun, 5 Gee’s Song, 2 Red Gold

R06 – 2 Bitcoin, 4 True Religion, 6 Sta Monica One, 8 Here I Am

R07 – 6 McArthur Park, 4 San Rafael, 12 Trust Worthy, 11 Smiling Lady

R08 – 2 Deeper, 1 Wood Ridge, 8 Red Sole, 3 Go Tango

R09 – 6 Bato, 4 Golden Octagon, 2 Tatak Primero, 3 Janni Banni

Solo Pick: Raxa Bago, Will To Win, Bitcoin

Longshot: Miss American Pie, McArthur Park, Deeper, Bato