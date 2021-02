Karera Tips ni JP Gonzales

San Lazaro Leisure Park/Carmona, Cavite

Pebrero 6, 2021/Sabado

R01 – 5 Nevada Scout, 3 Smart Julliane, 4 Lovely Julliane, 7 Kiss Muna

R02 – 11 Kingstreet, 9 Toscana, 10 Precious Jewel, 4 Tango Eco Kieth

R03 – 2 Sky Plus, 5 Divine Dancer, 14 Fredie Wong, 4 Anyare

R04 – 1 Kaka And Bachi, 7 Patong Patong, 8 Raxa Bago, 3 Stripes Of Green

R05 – 11 Coastal Road, 1 Great Year, 2 San Diego Jet, 4 Looksmart

R06 – 14 Maasahan, 2 Sekretong Malupit, 1 You Never Know, 13 Money Machine

R07 – 11 Es Em Bee, 1 Ambet Ko To, 8 Sari Baby, 4 Stron Bell

R08 – 4 Palibhasa Lalake, 7 Magtotobetsky, 5 My Jopay, 3 Messi

R09 – Entry No. 2, Entry No. 4, 8 Four Strong Wind, 12 Tony’s Love

Solo Pick: Coastal Road, Es Em Bee, Palibhasa Lalake

Longshot: Kingstreet