Karera tips ni JP Gonzales

Metro Manila Turf Club – Tanauan City Batangas October 04, 2020.

R01 –8 Righteous Ruby, 5 Best Regards, 7 Kingship, 14 Kid Baloloy

R02 – 1 Doctor Amorette, 8 Bishop Blue, 2 Major Ridge, 5 Beli Bell

R03 – 10 Radio Gaga, 7 I Love Ninetyseven, 8 Calbayog, 2 Sky Shot

R04 – 7 Noh Sen Young Yana, 10 Great Style, 1 Trust Him, 12 This Time

R05 – 6 Exponential, 8 Spandau Ballet, 5 Batang Dragon, 11 Sweet Spot

R06 – 1 Señor Lucas, 11 The Accountant, 12 Magtotobetsky, 13 Forest Cover

R07 – 5 Cartierruo, 1 Four Strong Wind, 2 Heneral Kalentong

R08 – 9 Refuse To Lose, 11 Born In April, 1 Mini Model, 13 Magnolia Yana

R09 – 11 Asiong, 1 Top Czar, 12 Abetiks, 5 Glass Designer

R10 – 5 Lucky Visit, 1 My Dad Bogart, 14 Early Bird, 8 Kalambogis

R11 – 6 A Song For Gee, 2 Double Sunrise, 11 Laughing Tiger, 10 Song For Tata

R12 – 11 Top Attraction, 2 Havanah Oohnana, 9 Gee’s Prize, 10 Batas Kamao

R13 14 Coal Digger, 12 Sigurista, 2 Kick The Gear, 9 Guest Of Honor

R14 – 4 I Am The Boss, 6 Great Connection, 13 Call To Honour, 2 Pretty Meadow

R15 – 11 Candid Moment, 8 Turns Gold, 14 The Whole Truth, 2 Magnificent Lady

R16 – 3 Double Time Swing, 2 Caraga Storm, 11 Cannon Ball, 8 Pinky’s Magic

R17 – 14 Can You Giub, 5 You Never Know, 7 Indelible Quaker, 10 Beyond D’ Sea

Solo Picks: Righteous Ruby, Lucky Visit, Cartierruo

Longshots: Refuse To Lose