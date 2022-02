Karera Tips ni Jp Gonzales

Santa Ana Park – Naic, Cavite 11 Pebrero 2022/Biyernes

R01 – 2 Shalom, 5 Spy Glass, Entry No. 4, Entry No. 3

R02 – 4 Med-Bays, 1 Speedy Wonder, 2 Phoenix Rising

R03 – Entry No. 1 Entry No. 2, 7 Sinag, 4 Lady Of Peace

R04 – 5 Go Ahead, 2 Suzie Cat, 3 Musikera

R05 – 3 Happy Kid, 5 Dominatore, 4 Jade’s Treasure, 6 Black Magic Woman

R06 – 3 Yabba Dabba Doo, 1 Ultimate Royale, 5 Bonifacio

R07 – 9 Gensan Special, 1 El Lider Maximo, 5 Hot Ticket, 2 One More One More

Solo Pick: Shalom, Med-Bays, Happy Kid, Yabba Dabba Doo

Longshot: Gensan Special