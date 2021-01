Karera tips ni JP Gonzales

Metro Manila Turf Club/Tanauan City, Batangas Enero 31, 2021/ Linggo.

R01 – 4 Sweet Luck, 3 Vanquisher, 9 Sagitsit, 8 Rainbow Song

R02 – 11 Del Monte, 4 Genius Cole, 3 Star Of Lucena, 8 Dream Dancer

R03 – Entry No. 3, 4 Great Year, 8 Princess Isabella, 10 Pitong Gatang

R04 – 8 Damong Ligaw, 7 Wood Ridge, 2 Swing Swing Baby, 1 Isa Pa Isa Pa

R05 – 10 Fortune Island, 8 Malatan Og Falls, 7 Hot Legs, 3 Great Style

R06 – Entry No. 7, 5 Jersey Savings, 8 Excuminicado, 4 Kusing

R07 – Entry No. 3, 11 Magnificent Lady, 4 Will To Win, 8 Vivid Pink

R08 – 14 Easy Landing, 12 Electrify, 3 Sly Scraper, Entry No. 5

R09 – 1 Alonso Hall, 2 Rodrigo, 9 Universe, 4 Spunk Attack

R10 – 4 Morning Girl, 5 Kalmot Pusa, 2 Sta Monica One, 7 Here I Am

R11 – 1 Coastal Road, 3 Goldbar, 7 No Problem, 5 Sky Plus

R12 – 1 Kick The Gear, 3 Union Run, 2 Jawo, 4 Street Smart

Solo Pick: Sweet Luck, Fortune Island, Morning Girl

Longshot Pick: Del Monte, Alonso Hall