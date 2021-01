Karera Tips ni JP Gonzales

Metro Manila Turf Club/ Tanauan City, Batangas

Enero 30, 2021/Sabado

R01 – 1 Ava’s Tale, 5 Skymarshall, 3 A.P Factor, 7 Yes Kitty

R02 – Entry No. 1, 4 Batas Kamao, 3 Daldalero, 6 Hayaku Jabez

R03 – 4 Top Attraction, 10 Balicasag, 12 In I Go, 7 Dream Team

R04 – Entry No. 4, 3 Seven Of Diamonds, 5 Blackburn, 6 Chief Maurice

R05 – 7 Count Me In, 2 Luyang Cave, 1 Ibang Ingay 9 Rio De Janiero

R06 – 3 Tempered Beauty, 2 White Octagon, 7 Kaparkan Falls, 8 Magna Cum Laude

R07 – 2 Macarthur Park, 4 Wilinh Willie, 5 Deeper, 9 This Time

R08 – 1 My Jopay, 5 Troubadour, 7 Palibhasa Lalake, 3 Magtotobetsky

R09 – Entrt No. 1, 11 Celebrity, 9 Dream Of Mind, 7 Act Of Kindness

Solo Pick: Macarthur Park

Longshot: MY jopay