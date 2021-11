Karera Tips Ni JP Gonzales

San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite | 07 Nobyembre 2021/Linggo

R01 – 2 Performance Gear, 1 Karizma, 3 Sampaloc Best, 6 Signature Whiskey

R02 – 10 Fantastic Maxx, 8 Silver Arrow, 12 Sekretong Malupit, 13 Magat Salamat

R03 – 2 Gomezian, 1 Radio bell, 4 Ballet Champion

R04 – 8 Havana Oohnana, 10 Magnum Opus, 9 Katuparan, 3 Anika’s Will

R05 – 8 Luke Skywalker, 1 Roll Da Dice, 4 Mommy Caring, 9 Tocque Bell

R06 – 10 Isla Puting Bato, 14 Heroesdelninetysix, 12 Work From Home, 4 Yana’s Dance

R07 – 3 Dewey Boulevard, 8 Boss Emong, 7 Pangalusian Island, 6 Super Swerte

R08 – 3 Avalone Bandit, 13 Humidor, 8 Sky Plus, 9 Carmela’s Fury

R09 – 5 Joyous Solution, 6 Will To Win, 4 Dream Dancer, 3 Kick The Gear

R10 – 7 Galing Sa Mabait, 8 Exceptional Gee, 10 Amiga, 2 Fredie Wong

R11 – 4 Critical Moments, 2 Toy For The Bigboy, 5 My Jopay, 6 Spandau Ballet

R12 – 7 Sheikh Chariot, 6 My Sweet Lord, 2 Beyond D Sea, 9 Chef Kat

R13 – 4 Hookbung Dagat, 1 Tifosi, 6 Serafina, 9 Prime Time Magic

R14 – 14 Lucky Noh Noh, 6 Wishful Thinking, 2 Coal Digger, 7 Yes Kitty

Solo Pick: Performance Gear, Gomezian, Sheikh Chariot, Hookbung Dagat, Lucky Noh Noh

Longshot: Joyous Solution