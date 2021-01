KARERA TIPS

NI JP GONZALES

Metro Manila Turf Club – Tanauan City Batangas

Enero 17, 2021/ Linggo

R01 – 13 Coastal Road, 5 Can You Giub, 4 Excellence, 6 Easy Touchdown

R02 – 9 Macarthur Park, 6 Magnum Force, 10 Trust Worthy, Munting Anghel

R03 – 2 After Party, 3 Gil’s Magic, 7 Raxa Bago, 1 Mini Model

R04 – 13 Beyond D’Sea, 3 San Rafael, 12 Gentlemanmiracle, 14 Go Go Rosario

R05 – 12 Come From Behind, 2 Dealmaker, 6 Beli Bell, 10 Money Gain

R06 – 6 Batang Dragon, 5 Bulletproof, 7 Kick The Gear, 1 Coal Digger

R07 – 4 Havana Oohnana, 14 Baisakhi, 7 Deeper, 3 Stripes Of Green

R08 – 9 One Of A Kind, 13 Princess Via, 8 Sky Plus, 5 Harvest

R09 – 10 Mexico, 7 Ziqqy, 5 Ahala, Entry No. 1

R10 – 12 Tidal Wave, 11 Habulin, 5 Texas Mighty Coast, 11 Habulin

R11 – 11 Under Pressure, 7 Yes Kitty, 14 Ava’s Dream, 6 Highway Hills

R12 – 3 Es Em Bee, 7 Calle Loreto, 8 Doktora, 4 Refuse To Lose

Solo Pick: Coastal Road, Macarthur Park, Come From Behind, Mexico

Longshot Pick: Beyond D’Sea