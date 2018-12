Karen, Korina nagplastikan?

Marami ang natuwa sa ipinost na picture nina Korina Sanchez at Karen Davila sa kani-kanilang mga Instagram account ng mga photo na magkasama silang dalawa. Matagal na ngang natsitsismis na magkaaway ang dalawa, at ‘yun daw ay dahil sa nagpapaligsa­han sila sa kung sino sa kanila ang mas magaling, mas sikat.

Pero heto nga at naglabasan ang mga photo ng dalawa na magkasama.

“With ABSCBN’s Karen Davila, for Anton San Diego. It’s his birthday and he had to ask me, “is it ok for me to have a photo with you and Karen together?”. I thought the question funny, like it was something I would disagree with. I said, “why not?” unang caption ni Korina sa photo nilang tatlo nina Karen at Anton.

“I guess urban legend­ can indeed precede rea­lity. Karen and I have worked in ABSCBN together­ for decades. And there is no issue whatsoever,” kasunod na caption pa niya sa photo naman nila ni Karen.

At sa Instagram naman ni Karen, makikita rin ang mga photo nila ni Korina, na ang caption naman niya ay…

“#MerryChristmas Great way to end 2018! Resolution for 2019: Paano pumayat ng ganito #HappyBirthdayAnton #HappyHolidays.”

Pero, kahit sabihin pang wala naman talagang away ang dalawa, marami pa rin ang nagdududa, at naniniwalang may isyu, kumpetisyon sa kanilang dalawa. Say pa nila,

nagplastikan lang ang dalawa, ha!

Kasi nga, may mga lumabas din daw noon na may sinabi sila laban sa isa’t isa. Although wala namang malinaw na pruweba, o eksena na galing talaga sa kanila ang mga chicka na ‘yon.