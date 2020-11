Karen Davila namudmod ng bisikleta

Naging makabuluhan para kay broadcaster Karen Davila ang kanyang 50th birthday.

Pinili kasi niyang mamahagi ng 50 bisikleta kesa maghanda sa pamamagitan ng programang #DonateABikeSaveAJob in Payatas ni TV host Gretchen Ho.

Makikita sa video ang isa-isang pamimigay nila ni Gretchen ng bike sa mga manggagawang nangangailangan nito.

Maliban sa bisikleta ay nagregalo rin si Karen ng mga bike helmet.

“50 bikes for 50th birthday. A meaningful birthday celebration sharing 50 bikes with @gretchenho’s #DonateABikeSaveAJob in Payatas! Salamat Gretch for this video and for a memorable birthday!! May we all be Christ’s vessel,” caption ni Karen sa tweet video nitong Sabado.

