Karen Davila babye na sa kanyang mga programa

Nagpaalam na ang veteran journalist na si Karen Davila sa kanyang mga show sa ABS-CBN.

Sa tweet ni Davila, sinabi nito na bagama’t tuluyang magsasara ang Kapamilya network ay tuloy pa rin ang kanyang trabaho.

Ngunit ibig sabihin nito’y hindi na muling magbabalik ang kanyang dalawang show sa ABS-CBN, na matatandaang pinatigil na ang karamihan sa news and public affairs program ng netowrk.

“Heartbroken but not crushed. Tomorrow is another day. Let’s keep the fire burning. I will continue to work and do my best in the work I am blessed with,” ayon kay Davila.

“A heartfelt goodbye to Bandila and My Puhunan, one day we will meet again.”

Nitong Biyernes ay tuluyan nang hinatulan ng Kongreso ang ABS-CBN, kung saan 70 mambabatas ang bumoto ng ‘yes’ para ibasura ang kanilang aplikasyon para sa prangkisa.

