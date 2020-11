Kareka tips in JP Gonzales

San Lazaro Leisure Park Carmona Cavite November 15 2020.

R01 –10 Since When, 12 Mini Model, 2 El Mundo, Entry No. 3

R02 – 3 Work From Home, 4 Chief Maurice

R03 – 4 Bulletproof, 14 San Rafael, 2 Himpapawid, 3 Run And Gun

R04 – 3 Magnolia Yana, 10 Ambet Ko To, 12 Street Smart, 1 Winner Bidder

R05 – Entry No. 3 Entry No. 4, 1 Super Shelltex, 6 Royal Dragon

R06 – 6 Agi Daw, 4 Senor Lucas, 3 Brandy Drinker, 2 Stardust

R07 – 3 Coastal Road, 8 Fantastic Max, 7 Lady Margaux, 4 Trust Worthy

R08 – 5 Pangalusian Island, 1 Wonderland, Entry No. 2, 4 Chancetheracer

R09 – 3 Lucky Visit, 5 Phenomenal, 2 Bwst Regards, 10 Kid Baloloy

R10 – 2 Obra Maestra, 4 Jayz

R11 – 13 Kapngyarihan 12 Grey Area, 2 Apollo Of Aquila, 1 Edinburgh

R12 – 2 Pretty Meadow, 3 I Am The Boss, 12 Lucky Saver, 11 Always Ready

R13 – 8 Super Swerte, 7 Serafin, 4 The Accountant, 2 Mood Swing

Solo Picks: Work From Home, Agi Daw, Coastal Road, Lucky Visit, Obra Maestra, Super Swerte

Longshot: Bulletproof