Kardashian-West new born nasapawan ni Baby Archie

By Ruel Mendoza

May bagong member ulit ang Kardashian-West family.

Noong nakaraang Friday, May 10, kumpirmado ang pagsilang ng ikaapat na anak nina Kanye West at Kim Kardashian-West via surrogate.

Lalaki ang bagong Kardashian-West baby.

“He’s here and he’s perfect!” pag-announce ni Kim sa kanyang 60 million followers on social media.

According to Kim, the baby was born on Thursday, May 9, weighing six pounds and nine ounces. Dagdag pa ni Kim na para raw itong twin ng second daughter nila na si Chicago West.

“He’s also Chicago’s twin. I’m sure he will change a lot but now he looks just like her.”

Hindi raw masyadong natutukan ng marami ang pagsilang ng bagong baby nila Kim at Kanye dahil mas tumutok ang media sa pagsilang ni Baby Archie nila Prince Harry at Meghan Markle.

Inaabangan ng mga followers ni Kim kung ano ang ipapangalan nito sa bago nilang baby boy.