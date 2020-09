‘Karatula’

Nagsimula na ang mga mag-aaral sa new normal sa edukasyonsimula noong Agosto 24.

Ang karamihan naman ng mga paaralan ay magbubukas saOktubre 5 pa.

Nauna na ang ilang mga mag-aaral sa bagong estilo ng paghahatid ng karunungan.

Wala nang face-to-face lecture sa loob ng isang physical classroom.

Maraming estyudyante ay nananawagan ng #academic freeze.

Isang taon na suspesyon ng klase ang sabi nila.

Una nang nagsuspinde ang Supreme Court ng bar exams para sa2020 sa susunod pang taon.

Pagkilala ito sa mga hamon ng bagong panahon.

Sabi ng nagsusulong ng ideya na academic freeze na kulang pa ang paghahanda sa parte ng mga eskwelahan.

Pareho lang ang mga guro at mga mag-aaral na walang akmanggamit para sa online classes.

Ayon naman sa mga tagapamahala ng edukasyon sa bansa, kailangang pag-aralan nang mabuti dahil may malawang epektoang pagtigil sa paggulong ng dunong ng isang taon bukod pa sagastos, mga tanda o pagpipilian sa pagdedesisyon, at mgapamamaraan.

Ngunit dahil nilulupig pa ng pandemya at pagbagsak ng ekonomiya ang bansa, ang academic freeze daw ay angpinakamakatao at pinakamakatuwiran para ‘wag nangmahirapan pa ang lahat ng estudyante.

Sa malalayong lugar naman, ipinakikita sa mga video angpagsubok na dinaranas ng mga guro para lang makakuha ng malinaw na sagap ng internet hanggang sa pag-akyat ng bubongat puno.

Tunay na ang mga guro ay sinanay na “not to break in the first sign of difficulty”.

Bago pa ang coronavirus ay ilang guro ang tumatawid pa ng ilogat bundok para marating lang ang kanilang paaralan.

Sisiw na sa kanila ang ganyang sakripisyo.

May Facebook video post din ang netizens kung saan narinig nanapagsalitan ng isang guro ang kanyang estudyante na kung mahina ang internet connection ay bakit pa nag-enrol pa saonline class.

Nawala yata sa hulog ang guro sa pag-set ng example sakanyang mga mag-aaral.

Ang halimbawa ng isang guro ay tumatatak magpakailanman.

Naging “tormentor” si sir o ma’am sa halip na maging mentor.

Sumasalamin ito sa kahandaan ng mga guro na tanggapin angkalagayan ng bawat estudyante na nahaharap sa pagsubok din dahil sa iba pang suliranin dahil sa coronavirus.

Iba’t iba ang kakayahan ‘di lamang sa isip at talento ng mgamag-aaral kundi pati ang internet at gadget.

Nagpapamalas lang ito na kulang pa nga ang imprastraktura ng bansa sa internet connectivity.

Di naman ito usaping CHED at DepED lamang dahil sila ay in-charge sa higher at basic education.

Ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat manguna dito ay angDICT at NTC.

Napansin nyo na rin ba na mabilis na tumugon ang mga local government lalo na ang Maynila sa pamamahagi ng mga gadgets para sa online education.

Libo-libong mga laptop, tablet, at portable at pocket wifi angipinamigay ng lungsod sa mga paaralan.

Handa na sila sa education in a time of the pandemic.

Pati ang pananaw sa pagtuturo sa bata at matanda ay naghahalona.

Sabi ng mga magulang, sila ay tila naging estudyante muli para lang maging “nanay-teacher o facilitator” sa kanilang mga anaklalo pa’t di pa nila gamay ang teknolohiya.

Ibinalik ng pandemic kung saan nagsimula ang edukasyon — sabahay at ang mga magulang ang unang guro.

Nasanay na kasi tayo na ang guro ang syang nagtuturo sa mgabata. Naging debate nga noon kung ang values katulad ng disiplina ay nagmumula ba sa guro dahil sa prinsipyo na “in loco parentis”.

Dapat nga ba sa magulang o guro magmula ang kagandahangasal ng mga bata?

Ipinagkatiwala na kasi ng lubos ng ilang mga magulang angpaghuhubog sa kanilang mga anak sa mga guro.

Kausap ko nga ang dati kong mga guro at sabi nila ay iba angmga estudyante noon at ngayon pagdating sa disiplina.

Alam nyo na siguro kung sino ang mas matigas ang ulo.

Dahil maghapon na nasa bahay ang mga estudyante ngayon, mas malaki ang gampanin ng mga magulang na turuan at gabayanang kanilang mga anak.

Sabi nga ng ilang magulang, mahirap pala na maging guro.

Patunay lamang ito na ang propesyon ng pagkaguro ay dapat napahalagahan.

Sila ang nagtuturo ng tamang daan, synchronous o asynchronous man.

Naging 24/7 pa lalo ang trabaho nila sapagkat kailangan nilangmag-isip ng dagdag na pamamaraan at maging malikhain para masabing kapana-panabik ang kanilang klase.

Di naman kasi pwede na puro lecture lang ang gagawin ng mgaguro dahil ang henerasyon ng mga Millennial ay sinasabingmaikli ang atensyon.

Aabot lang sa 5 minuto ang kanilang attention span.

Di sila mahilig magbasa nang dokumento na lalampas sa isangpage.

Kung video naman ay maiinip silang manood nang lampas sa 12 minuto.

Kaya kailangan maging flexible ang mga guro.

Malaki ang pagkakaiba sa face-to-face sa online education.

Anomang pagbabago ay isa lamang ang mananatili.

Ang mga guro ay tila signpost o karatula.

Kung mali ang karatula, maliligaw ang mga mag-aaral.

Noon pa man sila na ang waze ng iba’t ibang henerasyon.

Sila ay guro magpakainlanman. May forever talaga sa pagtuturo.

Sila ang babago (transform) sa mundo habang nagbabagi ng kaalaman.

Isang bokasyon ang pagtuturo kaya nakikita natin na ang ilangguro ay ‘di na nakapag-asawa.

Demanding ang propesyon na ito na kailangan ang full time commitment.

Marapat lamang na purihin sila sa pagdiriwang ng World Teacher’s Month ngayon.

Nawa’y kahit pagod ay patuloy silang lumaban.