Karatekas pinagbantaan

Nagpatulong at nagpaproteksiyon kay Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Ramon Fernandez ang dalawa sa walong pambansang atleta na nagreklamo laban sa mga opis­yales ng Philippine Karatedo Federation (PKF) na kumupit sa allowances ng 15 karatekas sa pagsasanay at pagsali sa torneo sa Germany at sa Malaysia na umaabot sa P3,217,875.15.

Ikinagalit ni Fernandez ang panggigipit at pananakot sa mga karateka na nagbigay ng opisyal nilang pahayag sa National Bureau of Investigation (NBI).

“Marc Velasco, if you know this Guy Rommel Raymundo please call him to stop threatening the guys that signed! He called UP Dagohoy this a.m. and tinatakot, sinasabi alam daw nila ang ginawa nila sa mga player, signing!,” text message ni Fernandez kay Philippine Sports Institute (PSI) national training director Marc Edward Velasco.

“Please tell him I requested you to tell all their coaches to stop harassing these guys, if I hear again they are doing it pupuntahan ko sila dyan! Or Better still Chairman William Ramirez we let those coaches and officials get out of Ultra until investigations of the NBI is done! Thank you,” giit ni Fernandez.

Nagtungo nitong Lunes sina Ramirez at Executive Director Atty. Sannah Frivaldo sa NBI upang ireklamo ang sumbong ng mga atleta hinggil sa mga anomalya sa PKF na minamaniobra nina president Jose ‘Joey’ Romasanta at secretary general Raymond Lee Reyes.

Bokya sa gold medal ang karatekas sa SEA Games. Wala silang nakuhang allowance na galing sa PSC gayung kinubra na roon ng mga opisyal ang P3,217,874.75 bilang allowance ng 15 atleta kasama ang kina Reyes at Iranian coach Ali Parvinfar.

May daily allowance na US$90 o US$1,800 sa 20-araw sina Ireneo Soriano, Jr., Mae Soriano, Miyuki Tacay, John Paul Bejar, Rexor Tacay, John Michael Vincent Badil, Engener Stoner Dagohoy, Jayson Ramil Macaalay, Carmelo Patricio Jr., Orencio James delos Santos, Sharief Afif, Erica Celine Samonte at Kimverly Madrona.

Pero nakabalik na sa bansa mula Germany at sa SEAG, hindi pa natatanggap ng karatekas ang US$1,800 dahilan upang magsumbong kay Fernandez.