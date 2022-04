Karapatan ng mga migrante, iba pang manggagawa ilalaban ni Hontiveros

Nangako si Senadora Risa Hontiveros na patuloy na itataguyod at poprotektahan ang karapatan at kapaka¬nan ng mga migrante, marino at mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa kanyang pakiki¬pagpulong kay Bishop Ruperto Santos, kasalukuyang vice chairman ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) Commission on Migrants and Itinerant People, sa Bataan kamakailan.

Tinalakay din nina Hontiveros at Bishop Santos ang mga posibleng solusyon upang mas mapabuti ang kondisyon ng ekonomiya at mabigyan ng magandang oportunidad sa pagtatrabaho sa bansa ang ating mga manggagawa.

Binanggit din niya sa pulong ang mga ginagawa ni Hontiveros upang maprotektahan ang kababaihan at kabataan.

Noong 2020 ay matatandaan na bina¬latan ni Hontiveros ang mga taong nasa likod ng ‘Pastillas’ scam na karamihan ay miyembro ng Bureau of Immigration. Dito nalantad ang pagta-traffic sa kababaihan at kabataan palabas ng bansa.

Bukod kay Bishop Santos, nakipagpulong din si Hontiveros kay Subic Mayor John Khonghun bago dumalo sa grand rally ng Team Robredo-Pangilinan sa Balanga, Bataan. (Dindo Matining)