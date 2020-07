Karamihan ng kolehiyo walang taas tuition

Mayorya ng mga kolehiyo o unibersidad sa bansa ay hindi nagtaas ng matrikula ngayong mayroong COVID-19 pandemic, ayon kay Commission on Higher Education (CHED) Executive Director Cinderella Filipina Benitez-Jaro.

“Pagpasok nitong pandemya na ito, majority of our higher education institutions have not increased their tuition fees,” sabi ni Jaro sa Laging Handa public briefing.

Subalit bago pa aniya naganap ang pandemya, may ilang higher education institution (HEI) na ang nag-apply para itaas ang kanilang matrikula.

May ilan naman na nais magtaas ng matrikula subalit inaaral pa umano sa ngayon ng CHED ang aplikasyon ng mga ito. (PNA)