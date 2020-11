Karamihan ng Fil-Am binoto si Biden

Manok ng aabot sa 60 porsyento ng mga Fil-American si US President-elect Joe Biden sa nagdaang eleksyon.

Ayon kay Philippine ambasssador sa Estados Unidos na si Jose Manuel Romualdez, karamihan sa mga bumoto kay Biden na may lahing Pinoy ay nagmula sa California kung saan nagwagi ang Democrat bet.

“The estimate will be a little over 55 or 60 precent probably voted for Biden, mostly living in California, where it’s one of the biggest Filipino community there and it’s known to be a Democrat bailiwick,” saan ni Romualdez sa ANC.

Nagpahatid din ng pagbati ang PH Embassy para kay Biden at running mate nito na si Kamala Harris.

“We sent a message to him congratulating him but at the same time we thanked him a couple of days ago,” saad ni Romauldez kung saan pinasalamatan niya si Biden dahil sa pagpapaabot ng suporta sa Pilipinas sa pananalanta ni bagyong Rolly.