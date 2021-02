Karakter ni Kai masusubukan

Good day mga ka-Abante! Isang na namang maulan na linggo sa ating lahat.

Una sa lahat, gusto ko bigyan ng pansin ang sitwasyon ni Kai Sotto sa mga nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw.

May FIBA cancellation na naganap nung siya ay narito na sa Pilipinas, pwede kong sabihan na puro ‘miscomm’.

Medyo malabo na rin ang sitwasyon ni Kai sa team Ignite na kasalukuyang naglalaro na sa G-League.

This will be a test of character para kay Kai at sa mga handler niya. Magkakasubukan talaga sa ganitong siwasyon kung ano ba ang mas priority niya.

Dapat siguro balikan ni Kai and company ‘yung mga panahon na nangangarap siya na gusto niyang matupad na makapaglaro sa NBA.

At iyon ay natupad dahil umabot siya sa G-League, ito ay sa pamamagitan ng pagpaliban ng paglalaro sa Gilas at Ateneo.

Team Ignite ang bukas ng daan para lumapit siya sa kanyang pangarap. Kumbaga sa higaan eh kung dati sanay kang matulog sa papag, kama na ang binigay sa iyo ng team Ignite.

Na kay KAI na iyan kung paano niya pahahalagahan ang kanyang sitwasyon.

Sa dami ng nangangarap maglaro sa NBA tulad nung araw na sina Johnny Abbarientos, Ray Parks Jr. at Kiefer Ravena, hindi sila pinalad, pero dahil sa kanyang murang edad, athletism at height, napakadali siyang napansin ng mga scout sa US.

May kaakibat na pamantayan si Kai para mag-survive sa matinding liga ng G-League.

Sa naging experience natin sa tanyag na si Coach Ron Jacobs at Jim White, panahon lang din ang magsasabi kung handa ka na.

Hindi pwedeng madaliin.

Ang buhay manlalaro sa ilalim ng mga US coach ay walang sawang mastery of system, repetition, consistency at constant improvement.

Sa isang salita, matira matibay.Hindi iaabot sa iyo ang paghusay, kailangan gustuhin mo.

Sa lupet ng competition sa US, handa ka dapat mabangko.

Sa American style of coaching naglalagay sila ng premium sa seniority, merit system at role playing.

Kaya iyan sa totoo lang Pinoy tayo, nagawa na ng ibang atleta ang maging successful sa ating bansa at abroad.

No pressure, go lang Kai. Lahat na nakalatag sa harapan mo.

Good luck at mabuhay ka.

