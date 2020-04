Karahasan sa loob ng tahanan, wakasan!

Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong patuloy ang pakikipaglaban natin sa COVID-19 pandemic.

Nitong nakaraan nga ay inanunsyo ng pamahalaan ang extension ng enhanced community quarantine hanggang April 30, 2020, para tuluyang mapigil ang pagkalat ng sakit na ito.

Ngayong mahabang panahon pa ang ilalagi natin sa loob ng ating bahay, magandang pagkakataon ito para makipag-bonding sa ating mahal sa buhay, tulad ng ating asawa, anak o magulang. Sa kabila ng mga pagsubok, dapat ay sulitin natin ang oras na ito para mapalalim ang ating ugnayan sa mga taong mahalaga sa atin.

Sa kasamaang palad, mayroong mga pamilya na puno ng pananakit at pang-aabuso, hindi ng pagmamahal at pag-unawa. Imbes na bonding, bugbog sarado ang inaabot ng dumaraming kababayan natin sa kamay ng kanilang asawa, kasintahan o ibang kamag-anak.

Ayon sa pinakahuling datos mula sa iba’t-ibang bansa tulad ng China at France, lumalabas na patuloy ang pataas ng bilang ng kaso ng domestic violence, o yung karahasan sa loob ng tahanan, sa mga lugar na nagpapatupad ng quarantine, lockdown, o iba pang katulad na polisiya.

Nakaa-alarma ito lalo na dito sa Pilipinas, kung saan isa sa apat (1 out of 4) na may-asawang kababaihan ang nakakaranas ng pananakit sa kanilang tahanan. Kaya naman inaasahan ng mga eksperto na lalo lang titindi ang pananakit sa mga babaeng biktima ng domestic violence, partikular sa mga pamilyang maliit ang tahanan, nahihirapan ang kabuhayan at dumaranas ng matinding stress dahil sa quarantine.

Hindi katanggap-tanggap ang ganitong klaseng pang-aabuso at karahasan sa kababaihan, lalo na’t may kinakaharap na krisis ang bansa at kinakailangan na buo at ligtas ang pamilyang Pilipino. Hindi magiging epektibo ang utos na “Stay at home” ng pamahaalan kung bugbog, pasa at sugat ang iniinda ng kababaihan sa kanilang pananatili sa loob ng tahanan.

Kung may quarantine o lockdown ang pamahalaan na sinusugpo ang pagkalat ng COVID-19, dapat ay may “bugbog ban” din laban sa laganap na kaso ng domestic violence. Dapat ay agarang umaksyon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at ang Philippine National Police (PNP) laban sa domestic violence dahil maaring palalain nito ang epekto ng COVID-19 pandemic sa mga komunidad.

Mapa COVID-19 man o karahasan, protektado dapat ang buong tahanan sa lahat ng banta. Kung kayo ay biktima ng pananakit o pang-aabuso sa inyong tahanan, sundin lang ang sumusunod:

1) Alalahanin ang sariling kaligtasan o kalusugan. Kung ikaw ay may sugat o ibang malubhang sugat kondisyon, agad humingi ng tulong sa lokal na barangay o kapulisan.

2) Itabi ang ebidensiya ng karahasan. Kunan ng larawan ang mga sugat o pasa, at kumuha ng kopya ng police report, o medico-legal document. Humingi ng testimonya mula sa mga saksi, kung mayroon man.

3) Maghanda ng “emergency bag” at ilagay doon ang importanteng gamit, dokumento tulad ng ID, at salapi.

4)Tumawag sa mga numerong ito para humingi ng tulong o payo:

PNP Hotline: 177

Text Hotline: (+63) 919 777 7377

PNP-Women and Children Protection Center (WCPC) : 8532-6690

Department of Social Welfare and Development (DSWD)

Text Hotline: 0918-912-2813