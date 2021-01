Karagdagang hakbang upang matugunan ang bagong variant ng coronavirus

Isinulat ko sa kolum na ito kamakailan ang tungkol sa bagong variant ng COVID-19 at ang mga paghihigpit na ipapataw ng pambansang pamahalaan sa mga manlalakbay na magmumula sa mga bansa kung saan may naiulat nang nagkaroon ng bagong strain.

Sinabi ko sa kolum na iyon na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay magdadagdag ng iba pang mga bansa sa kasalukuyang listahan kapag maraming mga bansa ang nagkumpirma ng mga kaso ng bagong variant ng COVID-19. Dahil dito, sa pinagsamang rekomendasyon ng Department of Health (DOH) at Department of Foreign Affairs kasama na ngayon sa listahan ng mga bansang napapailalim sa mga paghihigpit sa paglalakbay ang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, at Brazil.

Ang mga pasahero na may dayuhang nasyonalidad na magmumula sa mga nasabing bansa o ang mga pasahero na nasa mga bansang iyon 14 na araw bago dumating sa Pilipinas, ay pinagbabawalan na pumasok sa bansa simula ika-8 ng Enero hanggang ika-15 ng Enero 2021.

Ang mga pasaherong darating bago ang ika-8 ng Enero mula sa mga nasabing bansa o sa mga bansang mayroong kasaysayan ng paglalakbay sa parehong mga bansa 14 na araw bago ang kanilang pagdating, ay papayagang pumasok. Gayunpaman, kakailanganin nilang sumailalim sa absolute facility-based 14-day quarantine period kahit na negatibo ang resulta ng kanilang RT-PCR test..

Tulad ng pagpapasya ukol sa mga bansang dati nang kasama sa listahan, papayagan ang mga Pilipino na pumasok sa bansa kahit na sila ay nagmula o pumunta sa mga bansang nabanggit sa itaas. Ang mga darating na Pilipino ay hihilingin na sumailalim sa absolute facility-based 14-day quarantine period kahit na negatibo ang resulta ng kanilang RT-PCR test.

Samantala, ang mga nagbibyahe sa alinmang nabanggit na mga bansa, kapwa mga Pilipino at mga dayuhan, ay sasakupin ng umiiral na mga patakaran sa paglipat ng mga pasahero.

Sa isa pang usapin, inaprubahan ng Inter-Agency Task Force the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) sa aming nakaraang pagpupulong noong nakaraang Martes, ika-5 ng Enero 2021, ang rekomendasyon na lumikha ng Technical Working Group on COVID-19 Variants bilang pagsunod sa naunang direktiba ni Pangulong Duterte.

Susubaybayan at tutukuyin ng Technical Working Group ang paglitaw ng new variants ng COVID-19 sa bansa at magbibigay ito ng mga rekomendasyon sa patakaran sa IATF sa naaangkop na tugon hinggil sa mga variant na ito.

Si DOH Undersecretary Maria Rosario Singh-Vergeire ang mamumuno sa Technical Working Group, kasama ang Executive Director na si Jaime Montoya ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Health Research and Development bilang Co-Chair.

Ang iba pang mga miyembro ng Technical Working Group sa COVID-19 Variants ay sina Dr. Anna Ong-Lim ng DOH Technical Advisory Group (TAG); Marissa Alejandria ng DOH TAG; Dr Edsel Maurice Salvana ng DOH TAG; Dr Celia Carlos ng Research Institute para sa Tropical Medicine; Dr. Eva Maria Cutiongco-dela Paz ng University of the Philippines National Institutes of Health; Dr. Cynthia Saloma ng University of the Philippines – Philippine Genome Center; at Dr. John Wong ng Epimetrics.

Sa parehong pagpupulong, nagpasya ang mga myembro ng IATF na magtalaga ng exemptions sa pagbabawal sa paglalakbay, kung saan papayagan ang mga lokal / kinikilalang mga dayuhang diplomat, at mga pandaigdigang samahan tulad ng World Health Organization at United Nations, na pumasok sa bansa. Ang mga dayuhang nasyonal na ito ay hindi isasailalim sa mga quarantine protocol ngunit kailangan nilang dumaan sa RT-PCR testing pagdating. Kailangan din nilang magpatupad ng isang gawain, at obserbahan ang mahigpit na 14-araw na kuwarentenas. Ang mga banyagang dignitaryo ay hihilingin na obserbahan ang umiiral na testing at quarantine protocol sa kanilang pagdating.

Ang parehong pagsasaalang-alang at pamamaraan ay ilalapat sa mga taong naglakbay dahil sa mga medikal at pang-emerhensiyang kaso, kabilang ang kanilang mga medical escort. Gayundin ang gagawin para sa mga Pilipinong may exceptional o medikal na mga kadahilanan, na tutukuyin ng DOH.

Samantala, ang mga indibidwal na nabakunahan na para sa COVID-19 sa ibang mga bansa ay hihilingin pa rin na obserbahan ang mandatory test at mga quarantine protocol pagdating sa Pilipinas sapagkat nagpasiya ang IATF na wala pa ring sapat na ebidensya sa agham upang matukoy kung ang mga bakuna ay epektibo sa paggamot ng coronavirus.

Bukod pa rito, bilang pinuno ng IATF Technical Group on Strategic Communications, ang aking tanggapan, kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno ay karagdagang inatasan na palakasin ang aming mga pagsisikap upang makatulong na mapigilan ang posibleng pagdami pa ng kaso ng COVID-19. Tulad ng naturan, asahan niyo ang patuloy kong pagpapaalala na gumamit ng mask at face shield, madalas na paghuhugas ng kamay, at sundin ang social distancing. Laging tandaan, “Ingat-buhay Para sa Hanap-buhay.”