Karagdaang ayuda para sa mga obrerong ‘working from home’

Damang-dama nating lahat ang matinding epekto ng Covid-19 pandemic, isang krisis na nakatatak na sa kasaysayan na siyang nagdulot ng nakamamatay na karamdaman sa 14 milyong tao sa buong mundo at kumitil sa buhay ng halos 6,000 ka-tao base sa pinakahuling datos. Bukod pa dito ang pagsadsad ng eknomiyang halos lahat ng bansa. Habang tinitipa natin ang column na ito, pumalo na sa halos 70,000 ang kaso ng Covid 19 sa ating bansa.

Ayon sa mga ekonomista, inaasahang na 2.5 trilyong piso ang mawawala sa ating ekonomiya bunsod ng naturang krisis pangkalusugan. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng hanap-buhay na siyang nagdulot ng kagutuman at pagkabalisa.

Gaya nga ng naka saad sa ating explenatory note, base na rin sa datos ng ating Department of Finance, sa unang limang linggo ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa buong Luzon, mahigit dalawang milyon sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho, 70 porsyento dito ay dulot ng pagsasara ng mga industriya habang 30 porsyento naman ay sumailalim sa tinatawag na alternative work arrangements kabilang na ang “work from home” upang mapanatiling ligtas sa Covid19 ang ating mga manggagawa.

****** ****** ****** ******

Ginagawa naman ng gobyerno ang mga kailangang ipatupad upang maibsan ang kahirapan ng mga tao. Ang lahat ay nagsasakripisyo upang patuloy na magsikap at maitaguyod ang pamilya. Sa kabila ng mga hamon dala ng Covid-19, nanatiling matatag ang ating mga kababayan at tuloy lang ang buhay upang may mailagay na pagkain sa hapag kainan. Sa mas malawak na pagtingin, ang patuloy na pagsisikap ng ating mga kababayan ay magbabangon din sa sumadsad na ekonomiya ng ating bansa. Sabi nga, tulong-tulong, kapit-bisig, malalagpasan din natin ang krisis.

Napapanahon at nararapat lamang na mabigyan ng karagdagang ayuda ang ating mga manggagawa, lalo na silang mga nasa “work from home” o “telecommuting” work scheme. Kaya naman, kasama ang ating kaibagang si Senator Tolentino bilang co-author ng Senate Bill No. 1684 o “An Act Expanding the Coverage of the Telecommuting Act and Providing Incentives for Telecommuting Employees, Amending for the Purpose, Republic Act No. 11165, otherwise Known as the Telecommuting Act and for Other Purposes,” isinusulong natin ang pagbibigay non-taxable monthly allowance sa mga telecommuting workers upang makatulong sa kanilang mga buwanang bayarin.

Tulad ng isinasaad sa titulo, sa sandaling maging batas, ang ating panukala ay mag-aamyenda sa Republic Act No. 11165 o ang “Telecommuting Act” na naipasa noong Disyembre ng taon 2018. Ang naturang batas ay naging kapaki-pakinabang lalo ngayon na tayo ay lumalaban sa Covid-19.

Hangarin ng ating panukala ang mabigyan ng financial aid na hindi bababa sa P1,000 kada buwan ang mga Pilipinong naka “work from home” upang kanilang magamit sa pagbabayad ng kuryente, tubig at iba pang utilities. Alam nating may positibong nagagawa ang nasabing work scheme dahil hindi kailangang bumyahe at sumuong sa trapiko, pero talaga namang mas malaki din ang konsumo sa mga manggagawa sa ganitong set up. Kung ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nasa bahay habang ang mga naghahanap-buhay naman ay halos buong araw na gumagamit ng kuryente dahil sa naturang work scheme, talagang magiging mahal ang bayarin sa utilities.

Ang karagdagang konsumo lalo na sa kuryente ay bayarin na kukuhanin direkta sa bulsa ng empleyado na ang may malaking pakinabang ay kanilang mga employer. Sa isang pag-aaral ng Meralco, maaaring tumaas ng nasa 39 percent ang electricity consumption ng isang kabahayan kung ang nakatira dito ay nasa ‘work from home’ setting.

Bukod pa dito ang pagbili ng mga kinakailangang kagamitan o gadget para makatupad at masigurong maging produktibo ang nasa ‘work from home’ na empleyado. Mabigat ang sitwasyon ngayong panahon ng pandemya, nararapat lamang na mabigyan ng dagdag na tulong ang ating mga kababayan. Pasasaan ba at makararaos din tayo, magtatagumpay sa tulong ng Maykapal.