Kapuso writer pabor na maparusahan ang channel 2

Sumigaw ng Fake News ang head writer ng mga teleserye ng GMA 7 na si Suzette Doctolero, matapos itong bumida sa isang vlog na nagbabalita na pabor siyang huwag mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Naloka si Suzette sa lumabas na vlog sa Youtube account ni Showbiz Fanaticz na nagsasabing maraming paglabag sa batas ang Kapamilya kaya dapat itong ipasara. Maririnig pang sinasabi sa voice over na hindi na dapat ipanangsangga ng network ang empleyado para lang mabigyan sila uli ng prangkisa.

“Fake News! Wala akong sinabi na malapit na magwakas ang dos. Ang sama!!! Kawawa ang mawawalan ng work!! Pabor ako mabigyan ng renewal ang ABS, pero bigyan ng penalty sa violations. That’s my stand! Hindi ko gusto ma-shutdown yan. Fake news ito!” sabi niya.

Kim Atienza pinaglaruan ang virus

Sa gitna ng kaliwa’t kanang balitaktakan kaugnay sa isyu ng prangkisa ng ABS-CBN, pati ng away ng mga DDS at dilawan, at pati na sa COVID- 19, masasabing commercial break ang mga nakakatawang sagot ni Kim Atienza sa mga nagtatanong sa kanya sa “kung ano ang tawag dito”.

Tinanong si Kim ng follower niya kung paano pag bumahing ang isang tao na may covid-19 sa isang kuwarto at tumalsik sa aircon, ang tawag daw ba sa aircon ay “carrier”?

“Depende kung may halong saliva, ang tawag sa aircon ay “con-dura,” sagot ni Kim.

Carla, Tom nagluksa sa pagkamatay ng fan

Nagluksa ang magkasintahang Carla Abellana at Tom Rodriguez sa pagyao ng isa nilang avid fan. Pinoste ni Carla ang mga larawan ng kanilang fan na si Elian, at isang shot na kasama niya ito.

Nagpahayag ng kanyang pagmamalasakit, pagmamahal at pasasalamat si Carla sa atensyon na ibinigay sa kanila ng fan.

“Thank you for all the love you showered Tom and I with. You were such a gift to us and to many. We love you and we will. Miss you,” sabi ni Carla.

John nagpakontes ng best in face mask

Hindi naging sagabal ang pandemic para hindi mai-celebrate ng masaya ng comedian turned TV director na si John “Sweet” Lapus ang kanyang kaarawan, kasama ang ilan sa malalapit na kaibigan.

Masisilip sa Instagram ng Kapamilya artist ang video ng mga kaganapan sa party sa bahay niya. Kumpleto ang handa at may mga cake pa, with matching birthday song.

Isa sa kinaaliwan sa party ay ang pakontes na ginawa ni John na “Pinoy Henyo” at “Best Face Mask”. Ang mga nanalo sa games ay nakatanggap ng Lysol Spray at Toilet powder Cleaner.

‘Baby’ ni Assunta pasaway agad

Umaapaw sa kasiyahan ang puso ni Assunta de Rossi Ledesma at naging emosyonal pa ito nang malamang nasa mabuting estado ang kanyang pabubuntis, lalo na ang sanggol sa kanyang sinapupunan, na ngayon ay limang buwan na.

“Heartbeat (check) weight (check) size (check) Gender…no way of knowing yet if I’m having coccolino or a cocoolina. Hmm…my little miracle from heaven is being pasaway. Alam na kung kanino nagmana!

“But seriously, I’m feeling a little bit emotional because the last time I had a scan, the baby was as small as a jellybean, if not smaller. It’s the fear of not knowing. But I survived my 1st and 2nd trimester during a pandemic and lockdown without any complications! Cheers! #5montspregnant #MiracleBaby,” sabi ni Assunta.