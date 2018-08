Kapuso starlet kinuyog sa socmed

Biglang marami ang nagka-interest­ kay Nikki Co, isang starlet ng Kapuso Network,­ dahil sa diumano ay tinweet niya tungkol sa pagbaha sa Marikina.

Heto ang tweet daw ni Nikki Co:

“I have a theory na kaya laging baha sa Marikina kasi makasalanan siguro sila.”

Pero, agad ding nag-deny si Nikki tungkol doon, at sinabi niya na:

“May nag-tweet na friend ko. Sorry guys.”

At deleted na nga rin ang tweet na ‘yon. Pero, hindi sapat ang ‘alibi’ ni Nikki, para mapahupa ang galit ng mga netizen. Para sa kanila, hindi kapata-patawad ang ginawang ‘yon ni Nikki.

Sabi ni RM Lee: “Deleted na? Buti na-ss ko. Pabidang yan.”

Hirit naman ni LarlEric­son: “Apology not accepted. Nice try.”

Heto pa ang mga sunod-sunod na mensahe ng mga netizen kay Nikki Co:

Liriel Romero: “Kawawang friend. Lagi siyang nasisisi kahit wala naman talagang ginagawa.”­

Mugen @tr1pnautic: “Nope, may resibo kami. Kakalat yan.”

Bro. Edgy Soriano: “Gago, tanga, inutil. Tarantado.”

@yellowliberal: “O na-hack ka na naman? Tinitiis ngayon ng mga taga-Marikina ang lakaran mula Cubao hanggang Marikina Bayan, basa at iba nawalan ng tahanan. Kapal ng mukha mong sabihing makasalanan pa sila kaya nileksyunan?”

MichyMe @pinay_po_ako: “Anong sabi?”

CreativesOfMNL: “I have theories @nikkico_ bakit mo nai-tweet yan. Una, tanga ka. Pangalawa, basura ka. Pangatlo, sasabihin mong na-hack account mo. Pang-lima, pakyu ka.”

Hanir: “Eh ta@#$na mo pa rin. Tumila man ang ulan, ta@#$na mo pa rin.”

IMSY: “Anyone who trivializes the situation in Marikina or in any other flood-stricken area for that matter, burn in fucking hell. If you can’t or won’t help, avoid being stupid as well with your tweet. Yep, this is for you.”

Direk Eys: “I also have a theory na kaya starlet ka lang kasi napakabasura ng ugali mo.”

Well, ayokong husgahan si Nikki Co, dahil hindi ako sigurado kung siya talaga ang nag-tweet, o ni-retweet lang niya ‘yon. Pero maling-mali at mahirap bigyang katuwiran ‘yan.

Anyway, sana lang, ma­ging maingat ang lahat, lalo na ang mga artista sa pagbibigay ng opinion, mensahe. Kahit hindi sila ganun kasikat, may mga fan pa rin sila na naniniwala sa kanila.